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Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
Министр транспорта России Евгений Дитрих открыл грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первые поезда, проследовавшие по новому транспортному... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:35
крымский мост
республика крым
фото
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573686925_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_3e3beb9c9856d50673f3fc1807f3c532.jpg
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РИА Новости
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крымский мост, республика крым, фото, фото

Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту

15:16 30.06.2020 (обновлено: 17:35 30.06.2020)
1802
Министр транспорта России Евгений Дитрих открыл грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первые поезда, проследовавшие по новому транспортному переходу, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Два первых состава вышли навстречу друг другу, пересекли Керченский пролив и дали старт грузовому железнодорожному движению.

Грузовой состав на подъезде к Крымскому мосту
1 из 10

Два первых состава вышли навстречу друг другу, пересекли Керченский пролив и дали старт грузовому железнодорожному движению.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост" / Перейти в фотобанк

"Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту — важный вклад в развитие крымской экономики", — написал глава республики Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте".

Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
2 из 10

"Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту — важный вклад в развитие крымской экономики", — написал глава республики Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте".

© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год", — отметил Аксенов.

Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
3 из 10

"Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год", — отметил Аксенов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Теперь Крым логистически ничем не отличается от других российских регионов.

Грузовой поезд едет по Крымскому мосту
4 из 10

Теперь Крым логистически ничем не отличается от других российских регионов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

По словам министра транспорта Евгения Дитриха, благодаря открытию движения грузооборот будет расти, а стоимость перевозок снизится в среднем на половину.

Грузовой состав на подъезде к Крымскому мосту
5 из 10

По словам министра транспорта Евгения Дитриха, благодаря открытию движения грузооборот будет расти, а стоимость перевозок снизится в среднем на половину.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту позволит вернуть региону былую экономическую мощь, убежден глава крымского парламента Владимир Константинов.

Грузовой поезд едет по Крымскому мосту
6 из 10

Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту позволит вернуть региону былую экономическую мощь, убежден глава крымского парламента Владимир Константинов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост" / Перейти в фотобанк

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров.

Грузовой поезд едет по Крымскому мосту
7 из 10

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров.

© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост" / Перейти в фотобанк

Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года.

Грузовой поезд едет по Крымскому мосту
8 из 10

Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года.

© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост"
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© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост" / Перейти в фотобанк

За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров.

Грузовой поезд едет по Крымскому мосту
9 из 10

За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров.

© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Грузовые поезда едут по Крымскому мосту.

Грузовые поезда едут по Крымскому мосту
10 из 10

Грузовые поезда едут по Крымскому мосту.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
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Обсудить 7
Крымский мостРеспублика КрымФото
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