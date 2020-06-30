Миронов не поддержал идею многодневного голосования на выборах

Ранее Матвиенко предложила обсудить возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней, которая применяется на всеобщем голосовании по поправкам в конституцию РФ, и на выборы.

"Вынужден не согласиться со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Проведение голосования в течение нескольких дней по поправкам в конституцию – это мера вынужденная. Государству пришлось пойти на такой шаг из-за эпидемии коронавируса. Надеюсь, что в будущем этого не потребуется", - говорится в заявлении Миронова, представленном РИА Новости его пресс-службой.

Лидер СР отметил, что в России голосование на выборах не случайно проходит в течение одного дня: "Выборы - весьма дорогостоящее мероприятие, и любое увеличение количества дней для голосования приведет к росту бюджетных расходов".

"Традиционная форма голосования, которое проводится в течение одного дня, хорошо себя зарекомендовало, и я не вижу объективной необходимости менять этот порядок", - сказал Миронов.