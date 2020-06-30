https://ria.ru/20200630/1573664392.html
Миронов не поддержал идею многодневного голосования на выборах
Распространение практики голосования в течение нескольких дней на выборы приведет к увеличению бюджетных расходов, заявил лидер "Справедливой России" Сергей... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:18
2020-06-30T10:18
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
сергей миронов
совет федерации рф
справедливая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693885_0:9:1505:855_1400x0_80_0_0_38332ad1e8774847d2dc9d1e552e81d5.jpg
https://ria.ru/20200629/1573622679.html
https://ria.ru/20200629/1573627577.html
https://ria.ru/20200622/1573263887.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693885_0:9:1505:855_1400x0_80_0_0_38332ad1e8774847d2dc9d1e552e81d5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693885_0:0:1417:1062_1400x0_80_0_0_a5f5c6fcef449326d40921e583a1941d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693885_165:0:1227:1062_1400x0_80_0_0_d81003e81fe95f4550bc9c876513ffe7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, сергей миронов, совет федерации рф, справедливая россия, политика
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Распространение практики голосования в течение нескольких дней на выборы приведет к увеличению бюджетных расходов, заявил лидер "Справедливой России
" Сергей Миронов
, комментируя инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко
.
Ранее Матвиенко предложила обсудить возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней, которая применяется на всеобщем голосовании по поправкам в конституцию РФ, и на выборы.
"Вынужден не согласиться со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Проведение голосования в течение нескольких дней по поправкам в конституцию – это мера вынужденная. Государству пришлось пойти на такой шаг из-за эпидемии коронавируса. Надеюсь, что в будущем этого не потребуется", - говорится в заявлении Миронова, представленном РИА Новости его пресс-службой.
Лидер СР отметил, что в России голосование на выборах не случайно проходит в течение одного дня: "Выборы - весьма дорогостоящее мероприятие, и любое увеличение количества дней для голосования приведет к росту бюджетных расходов".
"Традиционная форма голосования, которое проводится в течение одного дня, хорошо себя зарекомендовало, и я не вижу объективной необходимости менять этот порядок", - сказал Миронов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин
подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.