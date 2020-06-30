Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573664392.html
Миронов не поддержал идею многодневного голосования на выборах
Распространение практики голосования в течение нескольких дней на выборы приведет к увеличению бюджетных расходов, заявил лидер "Справедливой России" Сергей... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:18
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
сергей миронов
совет федерации рф
справедливая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693885_0:9:1505:855_1400x0_80_0_0_38332ad1e8774847d2dc9d1e552e81d5.jpg
https://ria.ru/20200629/1573622679.html
https://ria.ru/20200629/1573627577.html
https://ria.ru/20200622/1573263887.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693885_0:9:1505:855_1400x0_80_0_0_38332ad1e8774847d2dc9d1e552e81d5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693885_0:0:1417:1062_1400x0_80_0_0_a5f5c6fcef449326d40921e583a1941d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693885_165:0:1227:1062_1400x0_80_0_0_d81003e81fe95f4550bc9c876513ffe7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, сергей миронов, совет федерации рф, справедливая россия, политика

Миронов не поддержал идею многодневного голосования на выборах

10:18 30.06.2020
311
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Распространение практики голосования в течение нескольких дней на выборы приведет к увеличению бюджетных расходов, заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, комментируя инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Ранее Матвиенко предложила обсудить возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней, которая применяется на всеобщем голосовании по поправкам в конституцию РФ, и на выборы.
Избирательный участок в Сочи
29 июня, 13:25Голосование по поправкам в Конституцию
Матвиенко: решение о голосовании в течение нескольких дней себя оправдало
"Вынужден не согласиться со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Проведение голосования в течение нескольких дней по поправкам в конституцию – это мера вынужденная. Государству пришлось пойти на такой шаг из-за эпидемии коронавируса. Надеюсь, что в будущем этого не потребуется", - говорится в заявлении Миронова, представленном РИА Новости его пресс-службой.
Лидер СР отметил, что в России голосование на выборах не случайно проходит в течение одного дня: "Выборы - весьма дорогостоящее мероприятие, и любое увеличение количества дней для голосования приведет к росту бюджетных расходов".
Здание Государственной Думы РФ
29 июня, 14:34Голосование по поправкам в Конституцию
В Госдуме оценили практику голосования в течение нескольких дней
"Традиционная форма голосования, которое проводится в течение одного дня, хорошо себя зарекомендовало, и я не вижу объективной необходимости менять этот порядок", - сказал Миронов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
1610018
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФСергей МироновСовет Федерации РФСправедливая РоссияПолитика
Рекомендуем
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Клишас: в случае принятия поправок придется менять десятки законов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
ГП выявила множество нарушений по госпрограмме "Развитие здравоохранения"
Геннадий Зюганов
Зюганов назвал идею многодневного голосования на выборах сомнительной
Российская актриса Виктория Тарасова
Звезда "Глухаря" получила травму, разгружая фуру
Задержание подозреваемого в терроризме во Владикавказе
Задержание мужчины, готовившего теракт во Владикавказе, сняли на видео
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила роль парламентариев в реализации политики России
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
В Молдавии еще один депутат присоединился к оппозиции
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
Адвокат рассказал, чем грозит Волочковой скандал с полицейскими
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о мутации коронавируса
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Глава и основатель Amazon Джефф Безос
В Вашингтоне активисты установили гильотину рядом с домом Безоса
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Памфилова назвала фейки о голосовании "хорошо подготовленной акцией"
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
Глава ЦИК рассказала о вреде накрутки явки
Врачи в госпитале COVID-19
Врач: испытания "Арепливира" в Смоленске показали прекрасные результаты
Шахтер
Работа рудника в Якутии, где произошел пожар, продолжится после проверки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
06:17В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
06:17Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
06:15На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
Лента новостейМолния