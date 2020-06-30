В Якутии загорелся рудник

"На месте происшествия работает два отделения "Якутского ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", в составе 15 человек и две единицы техники, также убыла оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона. Проводятся мероприятия по выводу рабочего персонала на поверхность. Уровень газовоздушной смеси в норме. Информация уточняется", - отметили в пресс-службе.