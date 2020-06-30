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В Якутии загорелся рудник
Возгорание произошло на руднике "Интернациональный" в Якутии, где находится 98 человек, их выводят на поверхность, сообщает Главное управление МЧС России по... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:16
республика саха (якутия)
происшествия
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353
60
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республика саха (якутия), происшествия

В Якутии загорелся рудник

08:45 30.06.2020 (обновлено: 09:16 30.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахтер на руднике
Шахтер на руднике
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Шахтер на руднике. Архивное фото
ЯКУТСК, 30 июн - РИА Новости. Возгорание произошло на руднике "Интернациональный" в Якутии, где находится 98 человек, их выводят на поверхность, сообщает Главное управление МЧС России по республике.
Как отметили в ведомстве, во вторник поступило сообщение о том, что "на руднике "Интернациональный" в Мирнинском районе произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке. В руднике находится 98 человек".
"На месте происшествия работает два отделения "Якутского ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", в составе 15 человек и две единицы техники, также убыла оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона. Проводятся мероприятия по выводу рабочего персонала на поверхность. Уровень газовоздушной смеси в норме. Информация уточняется", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что штатная работа на руднике "Интернациональный" приостановлена из-за случаев коронавируса у сотрудников.
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22 декабря 2018, 17:00
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Республика Саха (Якутия)Происшествия
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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