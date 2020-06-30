Более 260 россиян вернулись на родину из Индонезии

"Тридцатого июня состоялся очередной вывозной рейс №SDM6696 Денпасар – Москва – Новосибирск, №SDM6696 Денпасар – Москва – Казань и №SDM6696 Денпасар – Москва – Санкт-Петербург, выполненный авиакомпанией "Россия". На родину вернулись 264 человека", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.