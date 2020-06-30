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Более 260 россиян вернулись на родину из Индонезии
Более 260 человек вернулись в Россию из Индонезии спецрейсами во вторник, сообщает посольство РФ в республике. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:40
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, москва, шереметьево (аэропорт), индонезия, общество

Более 260 россиян вернулись на родину из Индонезии

08:02 30.06.2020 (обновлено: 10:40 30.06.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 260 человек вернулись в Россию из Индонезии спецрейсами во вторник, сообщает посольство РФ в республике.

"Тридцатого июня состоялся очередной вывозной рейс №SDM6696 Денпасар – Москва – Новосибирск, №SDM6696 Денпасар – Москва – Казань и №SDM6696 Денпасар – Москва – Санкт-Петербург, выполненный авиакомпанией "Россия". На родину вернулись 264 человека", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Пассажирский самолет Boeing-777
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Почти 400 россиян возвращаются вывозным рейсом из Нью-Йорка в Москву
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки
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