Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде

Политик подчеркнул, что еще год назад на президентских выборах Зеленского, который "столько обещал народу", поддержали три четверти граждан, однако большинство из них уже разочаровались из-за действий власти.

Теперь, считает депутат, президент "73 процентов украинцев" начинает "заигрывать" с 20 процентами тех, кто за него не голосовал. По мнению парламентария, глава страны не знает, что делать с государством.