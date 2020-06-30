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Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а Владимир Зеленский оказался последним президентом страны, заявил депутат Верховной рады,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T05:23
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
вадим рабинович
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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https://ria.ru/20200607/1572578421.html
А это лишь окончательно децентрализует страну, разбегутся все в разные стороны да и всё, парламентская республика...
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украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720899_0:14:3071:1741_1400x0_80_0_0_8905c2cbdf1ce8331012edd6e1e9882a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, вадим рабинович, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде

05:23 30.06.2020
33610
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а Владимир Зеленский оказался последним президентом страны, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. Его слова приводятся на сайте партии.
Политик подчеркнул, что еще год назад на президентских выборах Зеленского, который "столько обещал народу", поддержали три четверти граждан, однако большинство из них уже разочаровались из-за действий власти.
Теперь, считает депутат, президент "73 процентов украинцев" начинает "заигрывать" с 20 процентами тех, кто за него не голосовал. По мнению парламентария, глава страны не знает, что делать с государством.
"У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну процветающей, но пока просвета не видно. Я еще год назад сказал: "президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой", — и я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту!" — заключил Рабинович.
Президент Украины Владимир Зеленский
7 июня, 03:18
Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев
10818861268
Обсудить 13
Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А это лишь окончательно децентрализует страну, разбегутся все в разные стороны да и всё, парламентская республика...
30 июня, 05:27
Александр Закупин
821001
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