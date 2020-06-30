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Исследование: размер среднего ипотечного кредита снова начал расти
Средний ипотечный кредит в России снова начал расти: в мае он увеличился на 2,9% против падения на 8,2% в апреле, говорится в исследовании Национального бюро... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T05:14
ипотека
александр викулин
национальное бюро кредитных историй
московская область (подмосковье)
самарская область
краснодарский край
экономика
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ипотека, александр викулин, национальное бюро кредитных историй, московская область (подмосковье), самарская область, краснодарский край, экономика

Исследование: размер среднего ипотечного кредита снова начал расти

05:14 30.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаИпотека
Ипотека
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средний ипотечный кредит в России снова начал расти: в мае он увеличился на 2,9% против падения на 8,2% в апреле, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В результате, по итогам прошлого месяца средний размер ипотечного кредита в стране вырос до 2,47 миллиона рублей с 2,4 миллиона рублей в апреле. Однако это все еще ниже мартовского показателя на 5%. Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в мае 2020 года он фактически остался без изменений, увеличившись всего на 1,2%.
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Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов в мае текущего года был отмечен в Москве, несмотря на то, что регион стал лидером по динамике сокращения показателя: за месяц средний размер ипотеки упал на 4,6% - до 5,08 миллиона рублей. При этом в Московской области показатель немного вырос - на 1,9%, до 4,04 миллиона рублей.
Третье место по размеру ипотечного кредита занял Санкт-Петербург, где он за прошлый месяц вырос сразу на 6,3%, до 3,26 миллиона рублей. На четвертом расположился Приморский край с 3,25 миллиона рублей, на пятом - Ленинградская область с 2,99 миллиона рублей.
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Лидером по росту среднего размера ипотеки в мае текущего года по сравнению с апрелем стал Краснодарский край, где показатель вырос почти на треть. Также резкий рост показала ипотека в Вологодской области (+14,5%) и Санкт-Петербурге (+6,5%). В то же время в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, продолжил сокращаться: кроме Москвы, падение среднего размера ипотеки на 4,6% было зафиксировано в Ростовской области. В Ставропольском крае показатель сократился на 4,5%, в Самарской области - на 4,2%, а в Оренбургской - на 3,6%.
Гендиректор НБКИ Александр Викулин указал, что рост произошел во многом благодаря уменьшению ставок по ипотеке на рынке из-за снижения ключевой ставки и программам господдержи. "Снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. А таким заемщикам банки делегируют более значительные суммы денег", - подчеркнул он.
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ИпотекаАлександр ВикулинНациональное бюро кредитных историйМосковская область (Подмосковье)Самарская областьКраснодарский крайЭкономика
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