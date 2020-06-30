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Мишустин пообещал поддерживать трудоустройство студентов в ДФО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что правительство будет работать над тем, чтобы стимулировать студентов на Дальнем Востоке оставаться учиться и... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T00:37
валерий фальков
василий орлов
дальний восток
михаил мишустин
амурская область
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валерий фальков, василий орлов, дальний восток, михаил мишустин, амурская область, общество

Мишустин пообещал поддерживать трудоустройство студентов в ДФО

00:37 30.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что правительство будет работать над тем, чтобы стимулировать студентов на Дальнем Востоке оставаться учиться и работать в своих регионах.
В понедельник Мишустин провел совещание по ситуации на рынке труда. В ходе встречи к главе правительства обратился губернатор Амурской области Василий Орлов, который обратил внимание, что студенты дальневосточных регионов уезжают учиться в центральные регионы и остаются там работать.
"Мы прекрасно понимаем всю значимость единого государственного экзамена, понимаем, что это возможность для молодых одаренных ребят поступить в любой вуз и соответственно получить такую путевку в жизнь. Но есть и обратная сторона медали - для такого макрорегиона как Дальний Восток ЕГЭ работает как пылесос - он забирает лучших, увозит их в центральные вузы, и потом вернуть их очень тяжело", - сказал Орлов.
Губернатор предложил ряд решений этой проблемы: коллаборация с ведущими вузами страны, поддержка дальневосточных вузов, а также программы, условия которых предполагают обязательное возвращение студентов после обучения в свой регион для дальнейшего трудоустройства.
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"То, что касается предложения, связанного с взаимодействием с вузами, я не знаю, поможет ли взаимодействие с брендовыми - в таком понимание в стране - московскими вузами удержать выпускников от миграции, если они уже задумали переехать куда-то. Но абсолютно точно мы вас будем поддерживать в предложениях, чтобы как можно больше делать соответствующих мероприятий, связанных с тем, чтобы стимулировать ребят учиться, оставаться работать в том числе на Дальнем Востоке", - ответил Мишустин.
Премьер-министр попросил губернатора сформулировать соответствующие предложения и обсудить их с главой Минобрнауки Валерием Фальковым.
Юрий Трутнев
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Валерий ФальковВасилий ОрловДальний ВостокМихаил МишустинАмурская областьОбщество
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