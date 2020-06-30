Мишустин пообещал поддерживать трудоустройство студентов в ДФО

"Мы прекрасно понимаем всю значимость единого государственного экзамена, понимаем, что это возможность для молодых одаренных ребят поступить в любой вуз и соответственно получить такую путевку в жизнь. Но есть и обратная сторона медали - для такого макрорегиона как Дальний Восток ЕГЭ работает как пылесос - он забирает лучших, увозит их в центральные вузы, и потом вернуть их очень тяжело", - сказал Орлов.

"То, что касается предложения, связанного с взаимодействием с вузами, я не знаю, поможет ли взаимодействие с брендовыми - в таком понимание в стране - московскими вузами удержать выпускников от миграции, если они уже задумали переехать куда-то. Но абсолютно точно мы вас будем поддерживать в предложениях, чтобы как можно больше делать соответствующих мероприятий, связанных с тем, чтобы стимулировать ребят учиться, оставаться работать в том числе на Дальнем Востоке", - ответил Мишустин.