Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573654595.html
Между Кубанью и Крымом стартует движение грузовых поездов
Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста открывается 30 июня, по транспортному переходу во вторник проследуют два первых состава. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T00:35
крымский мост
евгений дитрих
михаил развожаев
сергей аксенов (политик)
европа
республика крым
севастополь
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156254/72/1562547247_84:415:2382:1707_1400x0_80_0_0_d9400d1d7200682ff87a1a1b124fdc59.jpg
https://ria.ru/20200515/1571477537.html
а почему в великой россии зарплата меньше чем в гондурасе
52
Древние шумеры поклянутся, что эт мосфильмовские мульти-пульти!! И.., как заскачут! Как заскачут!! И сразу жизнь нав украинЕ заладиЦЦа.......
41
16
европа
республика крым
севастополь
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156254/72/1562547247_84:415:2382:1707_1400x0_80_0_0_d9400d1d7200682ff87a1a1b124fdc59.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156254/72/1562547247_16:0:2292:1707_1400x0_80_0_0_6605ae097c44cafa6b814abe2cdf04bd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156254/72/1562547247_301:0:2008:1707_1400x0_80_0_0_4ad36e1c57774562abff082e8df73cdd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, евгений дитрих, михаил развожаев, сергей аксенов (политик), европа, республика крым, севастополь, краснодарский край, экономика

Между Кубанью и Крымом стартует движение грузовых поездов

00:28 30.06.2020 (обновлено: 00:35 30.06.2020)
5412
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста открывается 30 июня, по транспортному переходу во вторник проследуют два первых состава.

"Тридцатого июня два грузовых поезда с материка и полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение", — сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Ожидается, что в церемонии открытия движения примут участие министр транспорта России Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов, а также глава Севастополя Михаил Развожаев.
По словам Дитриха, благодаря открытию движения грузооборот будет увеличиваться, а стоимость перевозки основных грузов — зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката — снизится в среднем на 30-50%.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года. За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров. Параллельно с железной дорогой работает автодорожная часть Крымского моста.
Крымский мост через Керченский пролив
15 мая, 10:00
Благодаря Крымскому мосту перевозчики сэкономили 35 миллиардов рублей
31334245
Обсудить 16
Крымский мостЕвгений ДитрихМихаил РазвожаевСергей Аксенов (политик)ЕвропаРеспублика КрымСевастопольКраснодарский крайЭкономика
Популярные комментарии
а почему в великой россии зарплата меньше чем в гондурасе
30 июня, 01:52
михаил петров
4000345
Древние шумеры поклянутся, что эт мосфильмовские мульти-пульти!! И.., как заскачут! Как заскачут!! И сразу жизнь нав украинЕ заладиЦЦа.......
30 июня, 00:42
bay71b
3370001
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №529 в поселке Калиново Свердловской области
Бюллетени на одном из участков в Москве признают недействительными
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Худрук МХАТа призвал "поставить на место" Ефремова
Сотрудник полиции
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Празднование Дня России
Эксперт рассказал о месте России в мире после окончания лидерства США
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Названо число выявленных в России штаммов коронавируса
Зенитный ракетный комплекс С-400
В сенате США предложили купить российские С-400 у Турции
Пелагея и Иван Телегин
Юрист раскрыл детали развода Пелагеи и Телегина
Президент США Дональд Трамп на лужайке Белого дома после предвыборного митинга в городе Талса, штат Оклахома
СМИ: Трамп оскорблял и унижал Меркель и Мэй в беседах по телефону
Пластический хирург осматривает пациента
Названы новые тенденции в пластической хирургии
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о странностях коронавируса
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Это не Россия. Кто истинный организатор охоты за скальпами американцев
Микроволновая печь
Россиянам рассказали, когда микроволновка полезнее духовки и плиты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Норильске на месте аварии собрали 23 кубометра топливно-водяной смеси
07:01Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
06:53Помпео назвал "безответственными" ответные меры КНР по ограничению виз
06:53Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами
06:51СМИ: разведка информировала Трампа о "предложении" России талибам
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
Лента новостейМолния