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США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
США потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН, заявила на заседании Совета безопасности американский постпред РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-30T04:36
россия
келли крафт
война в сирии
василий небензя
сирия
оон
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в мире
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Пусть теперь утонут в своих осуждениях......
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Америкосы осуждают и критикуют, а мы сожалеем и недоумеваем, это как?
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13
россия
сирия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, келли крафт, война в сирии, василий небензя, сирия, оон, сша, в мире

США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

23:53 29.06.2020 (обновлено: 04:36 30.06.2020)
32840
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкГород Мааррат-эн-Нууман в Сирии, освобожденный от боевиков
Город Мааррат-эн-Нууман в Сирии, освобожденный от боевиков
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. США потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН, заявила на заседании Совета безопасности американский постпред Келли Крафт.
Ранее замгенсека организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сообщила, что Россия больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии.
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"Мы понимаем, что Россия уничтожила свой механизм деконфликтинга с ООН, подвергнув риску миллионы жизней на северо-западе Сирии и создав препятствие доставке ооновской помощи в эту зону", — заявила Крафт.
Она назвала такое решение неприемлемым и опасным шагом, выработанным с целью помешать поставкам гуманитарной помощи.
При этом США заявили, что в механизме по предотвращению конфликтов в Сирии не произошло, и коалиция поддерживает связь с российскими военными.

Позиция России

Российский постпред в ООН Василий Небензя объяснил решение Москвы недостатками механизма деконфликтинга, указания на которые со стороны России постоянно игнорировались другими участниками.
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Он напомнил, что механизм был добровольной договоренностью, у него не было мандата Совета Безопасности или другой законной основы.
Как ранее заявлял дипломат, механизм часто применялся для дезинформации. Нередко объекты определялись как гуманитарные, на деле использовались террористами.
Помимо этого, Небензя указывал на несоответствие координат, указанных ООН и объектов, которые должны были там находиться.
Постпред также напомнил, что осенью прошлого года в ООН создали комиссию по расследованию ударов по гражданским объектам на северо-западе страны, после чего Запад обвинил в них Россию и сирийские власти.
После этого Небензя представил фотографии, доказывающее ложность этих обвинений. Он добавил, что министерство обороны провело собственное расследование и подтвердило, что некоторые из объектов, упоминаемых комиссией, не подвергались ударам.
1376910123
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РоссияКелли КрафтВойна в СирииВасилий НебензяСирияООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Пусть теперь утонут в своих осуждениях......
30 июня, 04:54
vvpimen
4900001
Америкосы осуждают и критикуют, а мы сожалеем и недоумеваем, это как?
30 июня, 03:00
С Сергей Кудасов
2730304
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