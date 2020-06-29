В Южной Корее призвали КНДР ответить на призывы к сотрудничеству

На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи. 20 июня КНДР представила макет листок с оскорблениями в адрес южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Вслед за этим ЦТАК сообщило, что уже подготовлено 12 миллионов пропагандистских листовок и более 3 тысяч шаров для их отправки.