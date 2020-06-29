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Оксфордские эксперты отметили высокий отклик на Sputnik и RT в Европе
Эксперты оксфордского института интернета считают, что российские СМИ, такие как Sputnik и RT, наряду с китайскими, иранскими и турецкими государственными CМИ,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T23:04
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Оксфордские эксперты отметили высокий отклик на Sputnik и RT в Европе

23:04 29.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Александр Гальперин
ЛОНДОН, 29 июн - РИА Новости. Эксперты оксфордского института интернета считают, что российские СМИ, такие как Sputnik и RT, наряду с китайскими, иранскими и турецкими государственными CМИ, вызывают в соцсетях отклик, иногда превышающий отклик аудитории известных европейских изданий.
"В ходе трехнедельного исследования мы обнаружили, что большинство поддерживаемых государством СМИ из Китая, Ирана, России и Турции, генерируя контент на французском, немецком и испанском языках, достигают десятков миллионов пользователей соцсетей по всему миру, пусть и через меньшие системы распространения, чем крупные СМИ, работающие на этих языках; что поддерживаемые государством СМИ, производящие контент про коронавирус на французском, немецком и испанском языках, могут получить больший средний отклик аудитории на статью, чем известные новостные ресурсы, такие, как Le Monde, Der Spiegel and El País", - отмечают оксфордские специалисты.
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При этом, по их утверждению, российские СМИ, работающие на французском и немецком языках, "последовательно подчеркивают слабость демократических институтов и гражданские беспорядки в Европе, предлагая варианты конспирологических теорий относительно пандемии".
Говоря о российских государственных СМИ, авторы доклада имеют в виду телеканал RT и Sputnik. Отклик аудитории они оценивают, изучая реакцию пользователей на публикации в Twitter и Facebook.
"В ходе нашего исследования освещения темы коронавируса, мы изучили работу нескольких англоязычных медиа, поддерживаемых и/или финансируемых режимами в Китае, Иране, России и Турции. Мы обнаружили, что у них есть существенная онлайн-аудитория и уровень ее участия, сопоставимый с британской Би-би-си", - отмечается в докладе.
По мнению оксфордских экспертов, российские СМИ, вещающие на иностранных языках, не освещали "существенным образом" борьбу российского государства с пандемией коронавируса, но при этом прославляли достижения Китая в борьбе с кризисом, пользуясь при этом разногласиями между Китаем и США.
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