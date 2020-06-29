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Прокуратура проконтролирует расследование дела о взрыве в Москве
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после хлопка и пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщила начальник... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:37
взрыв газа на северо-востоке москвы
людмила нефедова
мосгаз
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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взрыв газа на северо-востоке москвы, людмила нефедова, мосгаз, москва, происшествия

Прокуратура проконтролирует расследование дела о взрыве в Москве

22:37 29.06.2020
404
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСпецтранспорт на северо-востоке Москвы, где в жилом доме произошел хлопок газа
Спецтранспорт на северо-востоке Москвы, где в жилом доме произошел хлопок газа
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Спецтранспорт на северо-востоке Москвы, где в жилом доме произошел хлопок газа
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после хлопка и пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщила начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
Ранее сообщалось, что после хлопка газа четыре квартиры загорелись на третьем этаже дома на улице Проходчиков. В 14.03 пожар локализовали на 150 квадратных метрах, в 14.32 - ликвидировали. Спасены 17 человек, трое из них госпитализированы, погибших нет. По итогам осмотра пострадавшей квартиры специалисты Мосгаза установили, что газовые приборы не повреждены.
Сотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
Вчера, 15:36
Спасенный жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыва
По информации следственного комитета, один из жильцов проявил небрежность при обращении с газовоздушным оборудованием. В результате произошёл хлопок и пожар, что повлекло причинение вреда здоровью не менее двум людям из жильцов, повреждение имущества, а также конструктивных элементов дома.
Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается помощь. Жильцы дома пояснили, что мужчина, в квартире которого произошло ЧП, периодически злоупотреблял спиртными напитками, он также госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности".
"Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой города на контроль", - сказала Нефедова.
"Я хотел даже с балкона прыгать": взрыв газа в жилом доме в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В пятиэтажном доме по улице Проходчиков днем раздался хлопок, после чего загорелись четыре квартиры.

Сотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
1 из 7

В пятиэтажном доме по улице Проходчиков днем раздался хлопок, после чего загорелись четыре квартиры.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Я слышал взрыв. Взрыв очень сильный. Громкий хлопок был: стекла вылетели", — рассказал жилец пострадавшего дома.

Жилой дом на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
2 из 7

"Я слышал взрыв. Взрыв очень сильный. Громкий хлопок был: стекла вылетели", — рассказал жилец пострадавшего дома.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По словам очевидца, он сразу вызвал пожарных и скорую.

Спецтранспорт на северо-востоке Москвы, где в жилом доме произошел хлопок газа
3 из 7

По словам очевидца, он сразу вызвал пожарных и скорую.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© Фото : ГУ МЧС России по Москве

"Пожар случился на третьем этаже, а я на четвертом живу… Я хотел даже с балкона прыгать. Хорошо, пожарные приехали, мне маску надели и вывели", — добавил очевидец.

На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
4 из 7

"Пожар случился на третьем этаже, а я на четвертом живу… Я хотел даже с балкона прыгать. Хорошо, пожарные приехали, мне маску надели и вывели", — добавил очевидец.

© Фото : ГУ МЧС России по Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

С места ЧП спасены 17 человек, трое из них госпитализированы.

Сотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
5 из 7

С места ЧП спасены 17 человек, трое из них госпитализированы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС России по Москве

В результате взрыва повреждены межквартирные перегородки, внешние несущие стены и межэтажные перекрытия не пострадали.

На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
6 из 7

В результате взрыва повреждены межквартирные перегородки, внешние несущие стены и межэтажные перекрытия не пострадали.

© Фото : ГУ МЧС России по Москве
© Фото : ГУ МЧС России по Москве

Московские следователи организовали проверку после хлопка газа и пожара в жилом доме.

На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
7 из 7

Московские следователи организовали проверку после хлопка газа и пожара в жилом доме.

© Фото : ГУ МЧС России по Москве
1 из 7

В пятиэтажном доме по улице Проходчиков днем раздался хлопок, после чего загорелись четыре квартиры.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 7

"Я слышал взрыв. Взрыв очень сильный. Громкий хлопок был: стекла вылетели", — рассказал жилец пострадавшего дома.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 7

По словам очевидца, он сразу вызвал пожарных и скорую.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 7

"Пожар случился на третьем этаже, а я на четвертом живу… Я хотел даже с балкона прыгать. Хорошо, пожарные приехали, мне маску надели и вывели", — добавил очевидец.

© Фото : ГУ МЧС России по Москве
5 из 7

С места ЧП спасены 17 человек, трое из них госпитализированы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 7

В результате взрыва повреждены межквартирные перегородки, внешние несущие стены и межэтажные перекрытия не пострадали.

© Фото : ГУ МЧС России по Москве
7 из 7

Московские следователи организовали проверку после хлопка газа и пожара в жилом доме.

© Фото : ГУ МЧС России по Москве
001202
Обсудить 0
Взрыв газа на северо-востоке МосквыЛюдмила НефедоваМосгазМоскваПроисшествия
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