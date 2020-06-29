Прокуратура проконтролирует расследование дела о взрыве в Москве

Спецтранспорт на северо-востоке Москвы, где в жилом доме произошел хлопок газа

Спецтранспорт на северо-востоке Москвы, где в жилом доме произошел хлопок газа

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после хлопка и пожара в жилом доме на северо-востоке Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после хлопка и пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы , сообщила начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова

Ранее сообщалось, что после хлопка газа четыре квартиры загорелись на третьем этаже дома на улице Проходчиков. В 14.03 пожар локализовали на 150 квадратных метрах, в 14.32 - ликвидировали. Спасены 17 человек, трое из них госпитализированы, погибших нет. По итогам осмотра пострадавшей квартиры специалисты Мосгаза установили, что газовые приборы не повреждены.

По информации следственного комитета, один из жильцов проявил небрежность при обращении с газовоздушным оборудованием. В результате произошёл хлопок и пожар, что повлекло причинение вреда здоровью не менее двум людям из жильцов, повреждение имущества, а также конструктивных элементов дома.

Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается помощь. Жильцы дома пояснили, что мужчина, в квартире которого произошло ЧП, периодически злоупотреблял спиртными напитками, он также госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности".