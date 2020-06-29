В Москве возбудили дело после взрыва газа в жилом доме

Сотрудники "Мосгаза" на месте пожара на Проходческой улице на северо-востоке Москвы

Сотрудники "Мосгаза" на месте пожара на Проходческой улице на северо-востоке Москвы

© Фото : "Мосгаз" Сотрудники "Мосгаза" на месте пожара на Проходческой улице на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по двум статьям после взрыва и пожара в жилом доме на северо-востоке Уголовное дело возбуждено по двум статьям после взрыва и пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы , сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова

Ранее сообщалось, что после взрыва газа четыре квартиры загорелись на третьем этаже дома на улице Проходчиков. В 14.03 пожар локализовали на 150 квадратных метрах, в 14.32 - ликвидировали. Спасены 17 человек, трое из них госпитализированы, погибших нет.

По итогам осмотра пострадавшей квартиры специалисты Мосгаза установили, что газовые приборы не повреждены.

Как сообщила Иванова, 29 июня житель дома по улице Проходчиков в Москве проявил небрежность при обращении с газовоздушным оборудованием. В результате произошёл взрыв и пожар, что повлекло причинение вреда здоровью не менее двум лицам из жильцов, повреждение имущества, а также конструктивных элементов дома.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности)", - сказала Иванова.

Иванова отметила, что потерпевшие доставлены в больницу, где им оказывается помощь. Допрошены очевидцы и жильцы дома, которые пояснили, что мужчина, в квартире которого произошли события, периодически злоупотреблял спиртными напитками, он также госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.