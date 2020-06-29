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СМИ нашли "приписанные" научные степени у министра образования Бразилии
Новый министр образования Бразилии Карлос Декотелли, предположительно, солгал в своем резюме, приписав себе несколько научных степеней, сообщает местное издание РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:20
бразилия
в мире
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бразилия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
бразилия, в мире

СМИ нашли "приписанные" научные степени у министра образования Бразилии

22:20 29.06.2020
159
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРио-де-Жанейро
Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Новый министр образования Бразилии Карлос Декотелли, предположительно, солгал в своем резюме, приписав себе несколько научных степеней, сообщает местное издание Folha de S. Paolo.
В частности, в своем резюме министр указал, что в 2015-2017 обучался по программе докторантуры в университете немецкого города Вупперталь.
"Карлос Декотелли не получал никакой степени в нашем университете", - говорится в заявлении учреждения, которое цитирует Folha de S. Paolo. В университете подчеркнули, что министр провел там лишь три месяца в 2016 году в рамках исследовательской работы.
Как отмечает издание, ранее в резюме Декотелли уже были обнаружены несколько нестыковок. В частности, на прошлой неделе университет аргентинского города Росарио опроверг заявление министра о том, что он окончил аспирантуру в данном учебном заведении.
Декотелли занял должность министр образования после того, как Абрахам Вайнтрауб покинул свой пост на фоне судебных скандалов.
Полицейский в Рио-де-Жанейро
26 июня, 02:17
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