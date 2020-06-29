СМИ нашли "приписанные" научные степени у министра образования Бразилии

В частности, в своем резюме министр указал, что в 2015-2017 обучался по программе докторантуры в университете немецкого города Вупперталь

"Карлос Декотелли не получал никакой степени в нашем университете", - говорится в заявлении учреждения, которое цитирует Folha de S. Paolo. В университете подчеркнули, что министр провел там лишь три месяца в 2016 году в рамках исследовательской работы.

Как отмечает издание, ранее в резюме Декотелли уже были обнаружены несколько нестыковок. В частности, на прошлой неделе университет аргентинского города Росарио опроверг заявление министра о том, что он окончил аспирантуру в данном учебном заведении.