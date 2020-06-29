https://ria.ru/20200629/1573652356.html
СМИ нашли "приписанные" научные степени у министра образования Бразилии
Новый министр образования Бразилии Карлос Декотелли, предположительно, солгал в своем резюме, приписав себе несколько научных степеней, сообщает местное издание РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:20
2020-06-29T22:20
бразилия
в мире
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бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, в мире
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Новый министр образования Бразилии
Карлос Декотелли, предположительно, солгал в своем резюме, приписав себе несколько научных степеней, сообщает местное издание Folha de S. Paolo
.
В частности, в своем резюме министр указал, что в 2015-2017 обучался по программе докторантуры в университете немецкого города Вупперталь
.
"Карлос Декотелли не получал никакой степени в нашем университете", - говорится в заявлении учреждения, которое цитирует Folha de S. Paolo. В университете подчеркнули, что министр провел там лишь три месяца в 2016 году в рамках исследовательской работы.
Как отмечает издание, ранее в резюме Декотелли уже были обнаружены несколько нестыковок. В частности, на прошлой неделе университет аргентинского города Росарио опроверг заявление министра о том, что он окончил аспирантуру в данном учебном заведении.
Декотелли занял должность министр образования после того, как Абрахам Вайнтрауб покинул свой пост на фоне судебных скандалов.