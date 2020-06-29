https://ria.ru/20200629/1573652100.html
В Петербурге более 17 тысяч пациентов вылечились от коронавируса
Более 17 тысяч жителей Петербурга выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает городской оперштаб. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:00
2020-06-29T22:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
общество
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https://ria.ru/20200629/1573651771.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости.
Более 17 тысяч жителей Петербурга
выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает городской оперштаб.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 23 954 случая заражения COVID-19. Умерло 1105 человек. Выздоровело 17 056 человек", - говорится в сообщении.
По данным на понедельник, прирост заражения коронавирусом за минувшие сутки составил 219 случаев.
Как сообщалось, в Петербурге с воскресенья открылись парки и скверы, а также детские и спортивные площадки. С понедельника в рамках смягчения мер по коронавирусу возобновили работу летние кафе и Ленинградский зоопарк.
Ранее с 5 июня жителям Петербурга разрешили посещать храмы при соблюдении санитарных требований, открыли для посещения кладбища. С 8 июня в городе возобновили работу непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, автосалоны и офисы строительных компаний. С 15 июня в Петербурге возобновили работу парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии. Также возобновлен тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Петербурга. С 22 июня возобновилось оказание услуг каршеринга, а также работа санаториев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.