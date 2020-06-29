В Петербурге более 17 тысяч пациентов вылечились от коронавируса

Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Более 17 тысяч жителей Более 17 тысяч жителей Петербурга выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает городской оперштаб.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 23 954 случая заражения COVID-19. Умерло 1105 человек. Выздоровело 17 056 человек", - говорится в сообщении.

По данным на понедельник, прирост заражения коронавирусом за минувшие сутки составил 219 случаев.

Как сообщалось, в Петербурге с воскресенья открылись парки и скверы, а также детские и спортивные площадки. С понедельника в рамках смягчения мер по коронавирусу возобновили работу летние кафе и Ленинградский зоопарк.

Ранее с 5 июня жителям Петербурга разрешили посещать храмы при соблюдении санитарных требований, открыли для посещения кладбища. С 8 июня в городе возобновили работу непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, автосалоны и офисы строительных компаний. С 15 июня в Петербурге возобновили работу парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии. Также возобновлен тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Петербурга. С 22 июня возобновилось оказание услуг каршеринга, а также работа санаториев.