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В Петербурге более 17 тысяч пациентов вылечились от коронавируса
Более 17 тысяч жителей Петербурга выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает городской оперштаб. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:00
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество

В Петербурге более 17 тысяч пациентов вылечились от коронавируса

22:00 29.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Более 17 тысяч жителей Петербурга выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает городской оперштаб.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 23 954 случая заражения COVID-19. Умерло 1105 человек. Выздоровело 17 056 человек", - говорится в сообщении.
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По данным на понедельник, прирост заражения коронавирусом за минувшие сутки составил 219 случаев.
Как сообщалось, в Петербурге с воскресенья открылись парки и скверы, а также детские и спортивные площадки. С понедельника в рамках смягчения мер по коронавирусу возобновили работу летние кафе и Ленинградский зоопарк.
Ранее с 5 июня жителям Петербурга разрешили посещать храмы при соблюдении санитарных требований, открыли для посещения кладбища. С 8 июня в городе возобновили работу непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, автосалоны и офисы строительных компаний. С 15 июня в Петербурге возобновили работу парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии. Также возобновлен тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Петербурга. С 22 июня возобновилось оказание услуг каршеринга, а также работа санаториев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
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