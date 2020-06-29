Россия предложила передавать информацию по деконфликтингу через Сирию

ООН, 29 июн – РИА Новости. Россия не будет больше принимать от Россия не будет больше принимать от ООН информацию по гражданским объектам, внесенным в список деконфликтинга, предлагает передавать эти данные напрямую в Дамаск, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя

Как заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, Россия сообщила ООН 23 июня о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии . Ранее Россия не раз выступала с критикой данного механизма. В частности, постпред РФ при ООН заявлял, что этот механизм не просто имеет недостатки, но и используется для дезинформации. Он отмечал, что нередко объекты, которые определялись как гуманитарные (то есть были внесены в список деконфликтинга), на деле использовались террористами. Кроме того, Небензя указывал на несоответствие координат, указанных ООН, и объектов, которые должны были бы располагаться по данным координатам.

Как заявил Небензя на заседании СБ ООН в понедельник, информация, предоставляемая УКГВ ООН, поступает от неизвестных и неустановленных источников, которые не могут быть проверены. "В то же время наше собственное расследование неоднократно доказывало, что некоторые из объектов деконфликтинга использовались как штабы террористов или убежища и не могут, таким образом, обладать гуманитарным статусом", - сказал он.

По словам Небензи, "предоставляемая информация использовалась террористами и их покровителями для того, чтобы умышленно вводить в заблуждение ООН и международное сообщество".

"Она неоднократно давала повод для безосновательных обвинений в том, что гражданские объекты подвергались бомбардировкам со стороны Сирии или России. Действие механизма деконфликтинга было одним из предлогов для создания комиссии по расследованию (ударов по гражданской инфраструктуре на северо-западе САР – ред.)", - заявил постпред.

"Также тяжело понять, почему правительство Сирии не было непосредственным участником механизма. Российские представители в Дамаске, Женеве Нью-Йорке больше не будут принимать какие-либо списки объектов деконфликтинга. Мы предлагаем, чтобы отныне УКГВ решала вопрос объектов деконфликтинга с правительством Сирии", - подчеркнул Небензя.

Ранее он также упоминал о созданной прошлой осенью комиссии ООН по расследованию ударов по объектам гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии. Тогда западные страны в Совбезе обвинили Россию и сирийские власти в авиаударах по гражданской инфраструктуре. Россия эти обвинения отвергает.

Небензя отмечал, что 16 сентября 2019 года представил на пресс-конференции фотографические свидетельства, доказывающие ложность обвинений в адрес РФ, однако информация была проигнорирована, "потому что политический заказ на оказание давления на Россию должен исполняться".

По его словам, Минобороны РФ провело собственное расследование и полученная информация подтверждает, что ряд объектов, упоминаемых комиссией по расследованию, не подвергались воздушным или артиллерийским ударам.

Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, В сентябре генсек ООН Антониу Гутерреш объявил состав комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии. Запрос на проведение такого расследования ранее направили 10 стран Совета Безопасности ООН ( Великобритания Кувейт , Доминиканская Республика, Индонезия ). Комиссия была создана после того, как ряд западных стран обвинил сирийские власти и российских военных в ударах по больницам в Идлибе. Москва эти обвинения отвергает.