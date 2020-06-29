Ученые: миссия России состоит в организации совместной жизни ее народов

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Историческая миссия России заключается в организации совместной жизни десятков и сотен многочисленных и малочисленных народов страны, что стало бы привлекательным примером для других народов и государств, считает доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН Владимир Шевченко.

Шевченко выступил на конференции "Цивилизационное развитие современной России: философский ракурс", проведенном Российской Академией наук в дистанционном формате с участием ученых РАН и ведущих федеральных университетов, экспертов, общественных и политических деятелей.

По словам Шевченко, после окончания более чем двухвекового ордынского ига Россия стала складываться как большое евразийское государство, одной из главных задач которого была необходимость обезопасить страну от постоянно возникающих внешних угроз.

"Идея национальной безопасности и создания благоприятных условий для существования и динамичного развития государства, надежная защита от угрозы военного нападения становятся константой русской ментальности, ключевой чертой национального характера, и она неизменно, на протяжении столетий присутствует в повседневном сознании миллионов русских, российских людей", - отметил ученый.

Как подчеркнул Шевченко, именно "запущенный русскими людьми объединительный цивилизационный процесс привел к возникновению большого и жизнеспособного Российского государства". "Поэтому сегодня не приходится удивляться тому тесному взаимодействию и дружбе, общей исторической судьбе огромного числа народов и этносов, живущих на территории современной России. Всё это и есть реализация Россией объективной исторической потребности в объединении, социальной организации евразийских народов", - считает эксперт.

По его словам, историческая миссия России в целом была успешной и эффективной на протяжении столетий, и можно надеяться, что и в XXI веке эти оценки сохранят свою значимость.

"В чем же можно видеть историческую миссию России сегодня? Осмысление этой миссии приводит к выводу о том, что Россия, возрождаясь и опираясь на свой многовековой исторический опыт, заявляет о своем намерении так организовать совместную жизнь десятков и сотен многочисленных и малочисленных народов России, чтобы эта совместная жизнь могла стать привлекательным примером для других народов и государств", - заявил Шевченко.

По его мнению, философское, теоретическое обсуждение конкретных вопросов о том, как возможна сегодня реализация Россией своей миссии, становится "настоятельным требованием наших дней", и Институт философии РАН все более активно включается в это обсуждение. "Одним из главных направлений научных исследований Института философии становится разработка российского проекта цивилизационного развития", - добавил Шевченко.

В свою очередь замдиректора по научной работе Института философии РАН, кандидат философских наук Черняева в своем докладе обратил внимание на значение русской культуры как фактора, объединяющего многонациональный народ России. По мнению Черняева, историческая миссия отечественной культуры - "служить основой евразийской интеграции и демонстрировать раздираемому национальными конфликтами миру привлекательный пример солидарного сосуществования самобытных народов".