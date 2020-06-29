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В Ненецком округе откроют рестораны и кафе
Власти Ненецкого округа приняли решение открыть с 1 июля рестораны и кафе, поскольку в регионе складывается благоприятная эпидситуация, сообщил врио губернатора РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T21:12
распространение нового коронавируса
юрий бездудный
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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юрий бездудный, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, общество

В Ненецком округе откроют рестораны и кафе

21:12 29.06.2020
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© Depositphotos / kikovic Кафе
Кафе
© Depositphotos / kikovic
МУРМАНСК, 29 июн – РИА Новости. Власти Ненецкого округа приняли решение открыть с 1 июля рестораны и кафе, поскольку в регионе складывается благоприятная эпидситуация, сообщил врио губернатора Юрий Бездудный на своей странице "ВКонтакте".
"Сегодня (в понедельник) на оперативном штабе приняли решение с 1 июля открыть кафе и рестораны. Наш округ один из немногих регионов, где сохраняется благополучная эпидобстановка", - написал Бездудный.
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По его мнению, такой эффект, в первую очередь, дает строгий контроль прибывающих в регион и их двухнедельная самоизоляция. Поэтому власти приняли решение сохранить режим повышенной готовности и направление всех приезжающих на изоляцию как главные меры профилактики проникновения коронавируса.
"Но внутри региона уже можно открыть заведения общественного питания, разумеется, с соблюдением всех мер безопасности. Кроме того, снимаем требования к самоизоляции жителей старшего поколения (65+). А масочный режим теперь будет носить не обязательный, а рекомендательных характер", - добавил Бездудный.
Всего в Ненецком округе зарегистрированы 104 случая коронавирусной инфекции, 75 человек выздоровели, 2 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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