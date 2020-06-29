В Ненецком округе откроют рестораны и кафе

МУРМАНСК, 29 июн – РИА Новости. Власти Власти Ненецкого округа приняли решение открыть с 1 июля рестораны и кафе, поскольку в регионе складывается благоприятная эпидситуация, сообщил врио губернатора Юрий Бездудный на своей странице " ВКонтакте ".

"Сегодня (в понедельник) на оперативном штабе приняли решение с 1 июля открыть кафе и рестораны. Наш округ один из немногих регионов, где сохраняется благополучная эпидобстановка", - написал Бездудный.

По его мнению, такой эффект, в первую очередь, дает строгий контроль прибывающих в регион и их двухнедельная самоизоляция. Поэтому власти приняли решение сохранить режим повышенной готовности и направление всех приезжающих на изоляцию как главные меры профилактики проникновения коронавируса.

"Но внутри региона уже можно открыть заведения общественного питания, разумеется, с соблюдением всех мер безопасности. Кроме того, снимаем требования к самоизоляции жителей старшего поколения (65+). А масочный режим теперь будет носить не обязательный, а рекомендательных характер", - добавил Бездудный.

Всего в Ненецком округе зарегистрированы 104 случая коронавирусной инфекции, 75 человек выздоровели, 2 скончались.