https://ria.ru/20200629/1573651310.html
В Ненецком округе откроют рестораны и кафе
Власти Ненецкого округа приняли решение открыть с 1 июля рестораны и кафе, поскольку в регионе складывается благоприятная эпидситуация, сообщил врио губернатора РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T21:12
2020-06-29T21:12
распространение нового коронавируса
юрий бездудный
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
общество
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ненецкий автономный округ
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий бездудный, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, общество
МУРМАНСК, 29 июн – РИА Новости.
Власти Ненецкого округа
приняли решение открыть с 1 июля рестораны и кафе, поскольку в регионе складывается благоприятная эпидситуация, сообщил врио губернатора Юрий Бездудный
на своей странице "ВКонтакте
".
"Сегодня (в понедельник) на оперативном штабе приняли решение с 1 июля открыть кафе и рестораны. Наш округ один из немногих регионов, где сохраняется благополучная эпидобстановка", - написал Бездудный.
По его мнению, такой эффект, в первую очередь, дает строгий контроль прибывающих в регион и их двухнедельная самоизоляция. Поэтому власти приняли решение сохранить режим повышенной готовности и направление всех приезжающих на изоляцию как главные меры профилактики проникновения коронавируса.
"Но внутри региона уже можно открыть заведения общественного питания, разумеется, с соблюдением всех мер безопасности. Кроме того, снимаем требования к самоизоляции жителей старшего поколения (65+). А масочный режим теперь будет носить не обязательный, а рекомендательных характер", - добавил Бездудный.
Всего в Ненецком округе зарегистрированы 104 случая коронавирусной инфекции, 75 человек выздоровели, 2 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.