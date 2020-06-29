В Пензенской области умер пациент с коронавирусом

"Ушел из жизни мужчина 1936 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ИБС (ишемическая болезнь сердца), атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, церебральных артерий, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), кисты почек, ЖКБ (желчнокаменная болезнь). Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она добавила, что врачи в регионе в понедельник выписали 150 пациентов после лечения COVID-19, а общее число выздоровевших увеличилось до 4661.