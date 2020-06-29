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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573649871.html
В Пензенской области умер пациент с коронавирусом
Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 41, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T20:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
пензенская область
общество
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область, общество

В Пензенской области умер пациент с коронавирусом

20:19 29.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 41, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 4893 случая коронавируса. К 28 июня скончались 40 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушел из жизни мужчина 1936 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ИБС (ишемическая болезнь сердца), атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, церебральных артерий, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), кисты почек, ЖКБ (желчнокаменная болезнь). Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она добавила, что врачи в регионе в понедельник выписали 150 пациентов после лечения COVID-19, а общее число выздоровевших увеличилось до 4661.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пензенская областьОбщество
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