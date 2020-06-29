В Пензенской области умер пациент с коронавирусом

САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 41, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 4893 случая коронавируса. К 28 июня скончались 40 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушел из жизни мужчина 1936 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ИБС (ишемическая болезнь сердца), атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, церебральных артерий, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), кисты почек, ЖКБ (желчнокаменная болезнь). Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она добавила, что врачи в регионе в понедельник выписали 150 пациентов после лечения COVID-19, а общее число выздоровевших увеличилось до 4661.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.