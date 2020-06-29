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В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку
Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят, сообщили в комитете по здравоохранению... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-30T00:46
выборгский район
ленинградская область
зеленогорск
происшествия
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выборгский район
ленинградская область
зеленогорск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
выборгский район, ленинградская область, зеленогорск, происшествия

В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку

20:03 29.06.2020 (обновлено: 00:46 30.06.2020)
20660
© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.
"Больница в Первомайском Выборгского района принимает только пациентов с COVID-19. Но то, что они не стали оказывать медпомощь мальчику с травмой глаза, которого привезли туда родители <...> Будем разбираться в произошедшем", — сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.
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Как сообщил корреспонденту РИА Новости источник в экстренных службах региона, к экипажу ГИБДД на трассе "Скандинавия" обратились родители трехлетнего сына, который, по их словам, упал с велосипеда, и попросили доставить их до ближайшей больницы.
"Экипаж ГИБДД доставил мальчика и родителей до ближайшей больницы в Первомайском. Но их туда не пустили. Предложили вызывать скорую помощь и ехать в Зеленогорск. Родители попросили ГИБДД довезти их до больницы имени Раухфуса, где их приняли", — сообщил информированный источник.
По его словам, сейчас ребенок прооперирован, а родители намерены обратиться в следственные органы для проведения проверки по факту неоказания медицинской помощи.
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Выборгский районЛенинградская областьЗеленогорскПроисшествия
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