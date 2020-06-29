В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку

Как сообщил корреспонденту РИА Новости источник в экстренных службах региона, к экипажу ГИБДД на трассе "Скандинавия" обратились родители трехлетнего сына, который, по их словам, упал с велосипеда, и попросили доставить их до ближайшей больницы.