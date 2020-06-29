https://ria.ru/20200629/1573649028.html
Трутнев назвал сроки создания системы управления развитием СКФО
Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, в течение двух-трех месяцев будет создана система управления развитием Северным Кавказом. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:57
2020-06-29T19:57
северный кавказ
михаил мишустин
юрий трутнев
экономика
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https://ria.ru/20200629/1573610584.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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северный кавказ, михаил мишустин, юрий трутнев, экономика
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Вице-премьер Юрий Трутнев
сообщил, в течение двух-трех месяцев будет создана система управления развитием Северным Кавказом
.
"Мы собственно все это обсуждали совсем недавно на совещании с главами регионов, постараемся эту работу провести наиболее максимально быстро, в течение буквально двух-трех месяцев преобразовать систему, точнее даже скажу честно – создать систему управления развитием Северным Кавказом", - сказал Трутнев журналистам.
Также вице-премьер отметил, что планирует во вторник обсудить эту работу с председателем правительства Михаилом Мишустиным
.
"Я не могу понять, зачем в госуправлении (Северным Кавказом) находится система, собственно, обслуживания курортов. Она не должна там быть, она должна быть в экономике, в бизнесе, поэтому, конечно, будем менять, наполнение будет все то же самое", - добавил Трутнев.
Вице-премьер отметил, что на Северном Кавказе необходимо снижать издержки связанные с задержками в оформлении документов, в предоставлении ресурсов, подключении к энергии, получении разрешения на строительство, а также предоставлять налоговые преференции.