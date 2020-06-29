Трутнев назвал сроки создания системы управления развитием СКФО

"Мы собственно все это обсуждали совсем недавно на совещании с главами регионов, постараемся эту работу провести наиболее максимально быстро, в течение буквально двух-трех месяцев преобразовать систему, точнее даже скажу честно – создать систему управления развитием Северным Кавказом", - сказал Трутнев журналистам.

Также вице-премьер отметил, что планирует во вторник обсудить эту работу с председателем правительства Михаилом Мишустиным

"Я не могу понять, зачем в госуправлении (Северным Кавказом) находится система, собственно, обслуживания курортов. Она не должна там быть, она должна быть в экономике, в бизнесе, поэтому, конечно, будем менять, наполнение будет все то же самое", - добавил Трутнев.