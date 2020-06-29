МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проголосовал по поправкам в Конституцию России в Москве на избирательном участке №3110, отметив важность лично для него сохранения семьи "в ее традиционном виде".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.

"Я родился в России, живу в России, буду жить в России. С принятием поправок наша страна становится сильнее, поэтому я их с удовольствием поддерживаю", - сказал Трутнев.

Вице-премьер отметил, что для него наиболее важны поправки, связанные с территориальной целостностью страны.

"Это пункты, связанные с приоритетом российского права над международным. Честно говоря, когда я сталкивался с тем, что мы не можем прямо противостоять каким-то международным договоренностям, всегда испытывал какое-то странное чувство, потому что я исхожу из того, что мы суверенная страна, и, конечно, внутри страны наше законодательство должно обладать приоритетом", - добавил он.