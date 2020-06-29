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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Трутнев проголосовал по поправкам в Конституцию
Вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проголосовал по поправкам в Конституцию России в Москве на избирательном... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:53
голосование по поправкам в конституцию
дальний восток
конституция рф
юрий трутнев
владимир путин
москва
политика
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РИА Новости
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353
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дальний восток, конституция рф, юрий трутнев, владимир путин, москва, политика

Трутнев проголосовал по поправкам в Конституцию

19:53 29.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВице-премьер Юрий Трутнев
Вице-премьер Юрий Трутнев
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вице-премьер Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проголосовал по поправкам в Конституцию России в Москве на избирательном участке №3110, отметив важность лично для него сохранения семьи "в ее традиционном виде".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
"Я родился в России, живу в России, буду жить в России. С принятием поправок наша страна становится сильнее, поэтому я их с удовольствием поддерживаю", - сказал Трутнев.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 13:51Голосование по поправкам в Конституцию
Матвиенко проголосовала по поправкам в Конституцию
Вице-премьер отметил, что для него наиболее важны поправки, связанные с территориальной целостностью страны.
"Это пункты, связанные с приоритетом российского права над международным. Честно говоря, когда я сталкивался с тем, что мы не можем прямо противостоять каким-то международным договоренностям, всегда испытывал какое-то странное чувство, потому что я исхожу из того, что мы суверенная страна, и, конечно, внутри страны наше законодательство должно обладать приоритетом", - добавил он.
"Ну и сохранение семьи в ее традиционном виде для меня тоже имеет значение", - отметил вице-премьер.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
27 июня, 11:33Голосование по поправкам в Конституцию
Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию в Подмосковье
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