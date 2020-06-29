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В Минске завели дело из-за поступления некачественной воды в водопровод
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о служебной халатности по факту поступления некачественной воды в водопровод Минска, сообщила в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T20:15
минск
белоруссия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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минск, белоруссия, в мире

В Минске завели дело из-за поступления некачественной воды в водопровод

19:38 29.06.2020 (обновлено: 20:15 29.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран с водой
Кран с водой
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о служебной халатности по факту поступления некачественной воды в водопровод Минска, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
Двадцать четвертого июня жители двух районов белорусской столицы - Фрунзенского и Московского - с населением до 800 тысяч человек, а также смежных кварталов соседних районов столкнулись с резким ухудшением качества воды, в частности, неприятным запахом. В качестве наиболее вероятной причины произошедшего рассматривается проблема с одним из водоводов, на котором около месяца выполнялись ремонтные работы по замене участка. Предполагается, что за время ремонта в части водопровода вода в условиях жары застоялась и при запуске водопровода попала в систему.
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"Следователи устанавливают обстоятельства поступления некачественной воды в хозяйственно-питьевой водопровод в Московском и Фрунзенском районах столицы. По предварительной информации, поступление небезвредной по химическому составу воды в водопровод произошло в результате бездействия или некачественного выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций", - уточнили в комитете.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 428 (служебная халатность). Максимальное наказание по этой части статьи - лишение свободы на срок до шести лет.
"В рамках расследования уголовного дела следователями допрошиваются работники предприятия, изымается техническая документация. Также отобраны пробы воды в различных районах Минска, назначена комплексная химическая экспертиза по изъятым образцам", - отмечается в сообщении. По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям должностных лиц.
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