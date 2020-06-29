https://ria.ru/20200629/1573648314.html
Котяков оценил ситуацию с удаленной подачей заявлений в центры занятости
Глава Минтруда РФ Антон Котяков считает, что нужно сделать постоянной возможность удаленно подавать заявление в центры занятости, сейчас она ограничена 2020... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:37
2020-06-29T19:37
антон котяков
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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антон котяков, общество
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Глава Минтруда РФ Антон Котяков
считает, что нужно сделать постоянной возможность удаленно подавать заявление в центры занятости, сейчас она ограничена 2020 годом.
"В первую очередь нам необходимо продлить режим, возможность удалённой подачи заявлений в центры занятости для наших граждан, сделать его на постоянной основе. Пока он ограничен текущим годом", - сказал министр, слова которого приводятся на сайте кабине министров.
Он уточнил, что Минтруд планирует в законодательстве закрепить такую возможность для наших граждан и за горизонтом 31 декабря 2020 года.
По словам Котякова, необходимо внедрять новые стандарты работы центров занятости – по принципу экстерриториальности. Это позволит предлагать работникам вакансии в других субъектах РФ, если они готовы переехать.