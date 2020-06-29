Котяков оценил ситуацию с удаленной подачей заявлений в центры занятости

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Глава Минтруда РФ Антон Котяков считает, что нужно сделать постоянной возможность удаленно подавать заявление в центры занятости, сейчас она ограничена 2020 годом.

"В первую очередь нам необходимо продлить режим, возможность удалённой подачи заявлений в центры занятости для наших граждан, сделать его на постоянной основе. Пока он ограничен текущим годом", - сказал министр, слова которого приводятся на сайте кабине министров.

Он уточнил, что Минтруд планирует в законодательстве закрепить такую возможность для наших граждан и за горизонтом 31 декабря 2020 года.