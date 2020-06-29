Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573648314.html
Котяков оценил ситуацию с удаленной подачей заявлений в центры занятости
Глава Минтруда РФ Антон Котяков считает, что нужно сделать постоянной возможность удаленно подавать заявление в центры занятости, сейчас она ограничена 2020... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:37
антон котяков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569060289_0:1842:2048:2994_1400x0_80_0_0_cd7dbf344645e4dea01f680f33938fa2.jpg
https://ria.ru/20200629/1573636747.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569060289_0:1842:2048:2994_1400x0_80_0_0_cd7dbf344645e4dea01f680f33938fa2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569060289_348:1829:1902:2994_1400x0_80_0_0_537cc4135d19a9bbebf0b1329f6f40a1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569060289_605:1874:1725:2994_1400x0_80_0_0_18b192b59ca8ac96e7f0649e351adade.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон котяков, общество

Котяков оценил ситуацию с удаленной подачей заявлений в центры занятости

19:37 29.06.2020
163
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков считает, что нужно сделать постоянной возможность удаленно подавать заявление в центры занятости, сейчас она ограничена 2020 годом.
"В первую очередь нам необходимо продлить режим, возможность удалённой подачи заявлений в центры занятости для наших граждан, сделать его на постоянной основе. Пока он ограничен текущим годом", - сказал министр, слова которого приводятся на сайте кабине министров.
Он уточнил, что Минтруд планирует в законодательстве закрепить такую возможность для наших граждан и за горизонтом 31 декабря 2020 года.
По словам Котякова, необходимо внедрять новые стандарты работы центров занятости – по принципу экстерриториальности. Это позволит предлагать работникам вакансии в других субъектах РФ, если они готовы переехать.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Вчера, 16:19
Мишустин призвал активно поддерживать развитие удаленной занятости
020002
Обсудить 1
Антон КотяковОбщество
Рекомендуем
Кран с водой
В Минске завели дело из-за поступления некачественной воды в водопровод
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Пресс-секретарь Цепкало прокомментировал начало досудебной проверки
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку
Калининградские власти возобновили выплаты отелям и ресторанам
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Антон Котяков
Котяков назвал долю потерявших работу во время пандемии
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Греции за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме оценили продление санкций ЕС против России
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Пензенской области умер пациент с коронавирусом
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Талибы заявили об освобождении двадцати афганских пленных
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил проработать вопрос применения технологий на рынке труда
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России более 6,4 тысячи военных вылечились от коронавируса
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Москалькова назвала голосование по каждой поправке неисполнимым
Юрий Трутнев
Трутнев рассказал о национальной программе развития ДФО
Химкинское водохранилище
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Помпео назвал "безответственными" ответные меры КНР по ограничению виз
06:53Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами
06:51СМИ: разведка информировала Трампа о "предложении" России талибам
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
Лента новостейМолния