Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573648283.html
Пресс-секретарь Цепкало прокомментировал начало досудебной проверки
МВД Белоруссии пока не информировал претендента в президенты страны Валерия Цепкало о начале досудебной проверки на предмет противоправного характера действий... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T20:09
валерий цепкало
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573295704_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_7087601d0cdc0fedc2339f25a2ea2baf.jpg
https://ria.ru/20200623/1573317066.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200604/1572483427.html
https://ria.ru/20200616/1572999776.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573295704_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_7087601d0cdc0fedc2339f25a2ea2baf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573295704_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_85104dd74a0ef37db8a0cb3c0e0238cf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573295704_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_1ea3263df0204083563f064151534624.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий цепкало, мвд белоруссии, белоруссия, в мире

Пресс-секретарь Цепкало прокомментировал начало досудебной проверки

19:36 29.06.2020 (обновлено: 20:09 29.06.2020)
801
© Фото : предоставлено штабом Валерия ЦепкалоПретендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
© Фото : предоставлено штабом Валерия Цепкало
МИНСК, 29 июн – РИА Новости. МВД Белоруссии пока не информировал претендента в президенты страны Валерия Цепкало о начале досудебной проверки на предмет противоправного характера действий политика и не обращался к нему за пояснениями, сообщил РИА Новости в понедельник его пресс-секретарь Алексей Урбан.
Ранее официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что ведомство проводит доследственную проверку на предмет противоправных действий со стороны Цепкало. Основанием стало поступившее в Генпрокуратуру республики заявление от гражданина Белоруссии турецкого происхождения. По данным местных СМИ и Telegram-каналов, речь идет о бизнесмене Седате Игдеджи, компании которого участвовали в застройке территории Парка высоких технологий в период, когда его администрацию возглавлял будущий претендент на пост президента.
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
23 июня, 12:00
Валерий Цепкало: для Белоруссии будет благо, если поменяется режим
"Мы узнали об этом из СМИ. Нет, пока не информировали и пояснений не просили", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о наличии запроса к Цепкало со стороны МВД дать пояснения в связи с досудебной проверкой, начатой по заявлению белорусско-турецкого бизнесмена.
Урбан также опроверг заявления, с которыми Игдеджи выступал в интернете, о якобы его близких дружественных отношениях с Цепкало. Комментируя заявления бизнесмена в СМИ, что политик не заплатил ему за работы по проектированию и строительству личного дома, пресс-секретарь рассказал, что сотрудничество Цепкало и бизнесмена по строительству дома закончилось "на нулевом этапе" из-за некачественных работ по гидроизоляции подвала.
"Госстройнадзор признал нарушения в ходе строительства. И суд подтвердил поданный иск (к белорусско-турецкому бизнесмену со стороны Цепкало – ред.), присудил возместить ущерб истцу, но он не был возмещен, так как компания ответчика была обанкрочена", - рассказал пресс-секретарь.
Избирательный участок в Минске
4 июня, 18:56Акценты
Белоруссию ждут "самые тяжелые выборы"Предстоящие президентские выборы в Белоруссии будут "самыми тяжелыми", "некультурными" и, по-видимому, скандальными. Республиканский Центризбирком уже сетует на множественные нарушения закона, а президент Александр Лукашенко рассказывает о "каруселях".
При этом Урбан заявил, что штаб политика располагает сведениями о том, что ряд компаний, включая резидентов ПВТ, ранее высказывали к компании Игдеджи претензии по качеству строительства. "В 2015 году он был лишен лицензии на осуществление строительных работ. У него не закончен ни один объект в Минске", - подчеркнул пресс-секретарь.
Двадцать четвертого июня Цепкало подал документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты в Центризбирком Белоруссии. На данный момент всего в выборах участвуют семь человек, которые сдали в соответствующие территориальные комиссии на проверку подписи граждан, собранные в поддержку своего выдвижения, однако только трое пока подали документы на регистрацию кандидатами. Этап подачи в ЦИК документов на регистрацию завершится 4 июля. Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.
Светлана Тихановская
16 июня, 13:44
Тихановская заявила об угрозах из-за участия в выборах в Белоруссии
261112
Обсудить 1
Валерий ЦепкалоМВД БелоруссииБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Кран с водой
В Минске завели дело из-за поступления некачественной воды в водопровод
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Николай Статкевич
Белорусского оппозиционера Статкевича задержали по уголовному делу
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Эксперт объяснил слова Лукашенко о "столице родины" во время парада
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме оценили продление санкций ЕС против России
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Котяков оценил ситуацию с удаленной подачей заявлений в центры занятости
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку
Калининградские власти возобновили выплаты отелям и ресторанам
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Греции за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила, почему ее никто не видел в маске
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Талибы заявили об освобождении двадцати афганских пленных
Химкинское водохранилище
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Журналистка Светлана Прокопьева
Автор экспертизы по делу журналистки из Пскова объяснила решение суда
Озеро Малое, июль 2019
В Сочи исчезло озеро
Пациента на каталке доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Помпео назвал "безответственными" ответные меры КНР по ограничению виз
06:53Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами
06:51СМИ: разведка информировала Трампа о "предложении" России талибам
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
Лента новостейМолния