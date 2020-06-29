https://ria.ru/20200629/1573648177.html
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения по телефону, был подтвержден обоюдный настрой на... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:31
2020-06-29T19:40
россия
гурбангулы бердымухамедов
владимир путин
туркмения
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гурбангулы бердымухамедов, владимир путин, туркмения, в мире