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Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения по телефону, был подтвержден обоюдный настрой на... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:40
россия
гурбангулы бердымухамедов
владимир путин
туркмения
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, гурбангулы бердымухамедов, владимир путин, туркмения, в мире

Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

19:31 29.06.2020 (обновлено: 19:40 29.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения по телефону, был подтвержден обоюдный настрой на укрепление партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что со своей стороны Бердымухамедов, поблагодарив за поздравления, подчеркнул важное значение состоявшегося в Москве 24 июня парада Победы, в котором приняли участие и туркменские военнослужащие.
Кроме того, был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменского стратегического партнерства и сотрудничества, говорится в сообщении.
Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
12 мая, 16:2775 лет Великой Победы
Бердымухамедов поблагодарил за передачу знамени полка, где воевал его дед
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РоссияГурбангулы БердымухамедовВладимир ПутинТуркменияВ мире
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