Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменского стратегического партнерства и сотрудничества, говорится в сообщении.