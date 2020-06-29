https://ria.ru/20200629/1573648063.html
Трутнев рассказал о национальной программе развития ДФО
Показатели национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока из-за коронавируса сдвинутся, но будут выполнены, рассказал журналистам... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:27
2020-06-29T19:27
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общество
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155278/32/1552783258_0:293:2048:1445_1400x0_80_0_0_08c85a24747b01452bf22c210b4d9428.jpg
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Показатели национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока
из-за коронавируса
сдвинутся, но будут выполнены, рассказал журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
.
"Конечно, кое-что изменилось. Говорить о том, что все осталось точно также - не совсем правда. 2020-й год другой, чем мы его ожидали. Соответственно, некоторые показатели сдвинутся. В этом ничего трагичного не произойдёт, все показатели программы будут выполнены, но вот мы сейчас должны в течение 1,5 месяца посчитать и разобраться, что сдвинется по срокам строительства", - сказал Трутнев.
Он отметил, что документ проходит процедуры согласования с федеральными органами исполнительной власти.
"Программа - это не декларация, это абсолютно точно расписанная система мероприятий, направленных на конечный результат. Какие-то сдвижки в связи с пандемией, ограничительными мерами, коронавирусом - будут", - отметил вице-премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.