Трутнев рассказал о национальной программе развития ДФО

"Конечно, кое-что изменилось. Говорить о том, что все осталось точно также - не совсем правда. 2020-й год другой, чем мы его ожидали. Соответственно, некоторые показатели сдвинутся. В этом ничего трагичного не произойдёт, все показатели программы будут выполнены, но вот мы сейчас должны в течение 1,5 месяца посчитать и разобраться, что сдвинется по срокам строительства", - сказал Трутнев.