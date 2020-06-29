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Трутнев рассказал о национальной программе развития ДФО
Показатели национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока из-за коронавируса сдвинутся, но будут выполнены, рассказал журналистам... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:27
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дальний восток
юрий трутнев
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дальний восток, юрий трутнев, общество

Трутнев рассказал о национальной программе развития ДФО

19:27 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Показатели национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока из-за коронавируса сдвинутся, но будут выполнены, рассказал журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Конечно, кое-что изменилось. Говорить о том, что все осталось точно также - не совсем правда. 2020-й год другой, чем мы его ожидали. Соответственно, некоторые показатели сдвинутся. В этом ничего трагичного не произойдёт, все показатели программы будут выполнены, но вот мы сейчас должны в течение 1,5 месяца посчитать и разобраться, что сдвинется по срокам строительства", - сказал Трутнев.
Он отметил, что документ проходит процедуры согласования с федеральными органами исполнительной власти.
"Программа - это не декларация, это абсолютно точно расписанная система мероприятий, направленных на конечный результат. Какие-то сдвижки в связи с пандемией, ограничительными мерами, коронавирусом - будут", - отметил вице-премьер.
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