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Ульяновская область
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В Ульяновской области поддержат центр адаптации людей с синдромом Дауна
Победителями второго конкурса Фонда президентских грантов 2020 года стали 23 проекта некоммерческих организаций Ульяновской области, на их реализацию... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:08
ульяновская область
сергей морозов (политик)
ульяновская область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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сергей морозов (политик), ульяновская область, общество

В Ульяновской области поддержат центр адаптации людей с синдромом Дауна

19:08 29.06.2020
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© Fotolia / philidorРебенок с синдромом Дауна
Ребенок с синдромом Дауна
© Fotolia / philidor
УЛЬЯНОВСК, 29 июн – РИА Новости. Победителями второго конкурса Фонда президентских грантов 2020 года стали 23 проекта некоммерческих организаций Ульяновской области, на их реализацию федеральным центром будет выделено 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам встречи руководителей НКО с губернатором области Сергеем Морозовым.
"Сфера социальных потребностей и интересов претерпевает серьезные изменения. В этих условиях некоммерческие организации - выразители интересов гражданского общества - понимают и чувствуют эти изменения как никто другой. Наша главная задача – создать в регионе особую эко-среду, позволяющую социально ориентированным НКО и возникающим новым гражданским сообществам стать максимально самостоятельными в своей деятельности. В 2020 году в конкурсе Фонда президентских грантов победили 60 региональных проектов на общую сумму 48 миллионов рублей. Всего от Ульяновской области было заявлено более 250 проектов", - приводит пресс-служба слова Морозова.
В число получателей гранта вошла АНО социальной адаптации и помощи людям с синдромом Дауна "Я не лишний!". Средства гранта будут вложены в развитие ресурсного центра "Мир без границ". Его работа направлена на оказание комплексной поддержки людям с синдромом Дауна и их семьям, социальную адаптацию и формирование открытого и толерантного отношения к "особенным" людям со стороны общества. Для создания центра использовались федеральные и региональные гранты.
"Наши специалисты прошли курсы повышения квалификации. Было закуплено необходимое оборудование и организовано комфортное пространство для занятий. С началом деятельности стало ясно, что оплачиваемых грантом часов не хватает по причине большого спроса на занятия в центре у родителей, имеющих детей с синдромом Дауна. Поэтому мы увеличили количество занятий. Реализация проекта позволит продолжить нашу работу и даст возможность правильно и гармонично развиваться детям, родители которых не могут оплачивать необходимые систематические занятия", – цитирует пресс-служба руководителя АНО "Я не лишний!" Елену Сайганову.
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28 июня, 08:20
В римской пиццерии рассказали о работе с людьми с синдромом Дауна
По словам главы региона, примерно треть победителей конкурса получили федеральную поддержку впервые. "А это значит, что для многих полезных идей и проектов - это хороший старт. На региональном уровне мы продолжим поддерживать инициативы НКО на конкурсе субсидий. Кроме того, возобновим проведение областного конкурса "Общественное признание", - добавил Морозов.
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Ульяновская областьСергей Морозов (политик)Ульяновская областьОбщество
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