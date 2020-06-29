В Ульяновской области поддержат центр адаптации людей с синдромом Дауна

УЛЬЯНОВСК, 29 июн – РИА Новости. Победителями второго конкурса Фонда президентских грантов 2020 года стали 23 проекта некоммерческих организаций Победителями второго конкурса Фонда президентских грантов 2020 года стали 23 проекта некоммерческих организаций Ульяновской области , на их реализацию федеральным центром будет выделено 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам встречи руководителей НКО с губернатором области Сергеем Морозовым

"Сфера социальных потребностей и интересов претерпевает серьезные изменения. В этих условиях некоммерческие организации - выразители интересов гражданского общества - понимают и чувствуют эти изменения как никто другой. Наша главная задача – создать в регионе особую эко-среду, позволяющую социально ориентированным НКО и возникающим новым гражданским сообществам стать максимально самостоятельными в своей деятельности. В 2020 году в конкурсе Фонда президентских грантов победили 60 региональных проектов на общую сумму 48 миллионов рублей. Всего от Ульяновской области было заявлено более 250 проектов", - приводит пресс-служба слова Морозова.

В число получателей гранта вошла АНО социальной адаптации и помощи людям с синдромом Дауна "Я не лишний!". Средства гранта будут вложены в развитие ресурсного центра "Мир без границ". Его работа направлена на оказание комплексной поддержки людям с синдромом Дауна и их семьям, социальную адаптацию и формирование открытого и толерантного отношения к "особенным" людям со стороны общества. Для создания центра использовались федеральные и региональные гранты.

"Наши специалисты прошли курсы повышения квалификации. Было закуплено необходимое оборудование и организовано комфортное пространство для занятий. С началом деятельности стало ясно, что оплачиваемых грантом часов не хватает по причине большого спроса на занятия в центре у родителей, имеющих детей с синдромом Дауна. Поэтому мы увеличили количество занятий. Реализация проекта позволит продолжить нашу работу и даст возможность правильно и гармонично развиваться детям, родители которых не могут оплачивать необходимые систематические занятия", – цитирует пресс-служба руководителя АНО "Я не лишний!" Елену Сайганову.