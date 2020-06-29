В Ульяновской области наградили лучших изобретателей и рационализаторов

УЛЬЯНОВСК, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов наградил победителей и финалистов областного конкурса на лучшее изобретение и лучшее рационализаторское предложение, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Поддержка инноваций является выверенной стратегией Ульяновской области. Мы непрерывно повышаем инновационность и высокотехнологичность экономики области. Свидетельство тому - минувший 2019 год, объявленный в регионе Годом изобретательства и инноваций. В рамках года успешно реализованы уникальные пилотные проекты: открытие первого в России многофункционального центра изобретательской деятельности и запуск инструмента финансовой поддержки команд и технологических компаний - инновационный ваучер", - приводит пресс-служба слова Морозова.

Конкурс на лучшее изобретение и рацпредложение проводится в регионе с 2018 года Агентством технологического развития при поддержке областного правительства и министерства цифровой экономики и конкуренции. Заявки принимаются по направлениям "Агрономия", "Медицина", "Ветеринария", "Производственные технологии", "Экология и рациональное природопользование", "Информационные технологии и связь", "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство", "Энергетика и энергосберегающие технологии", "Транспорт и дорожное хозяйство" и "Машиностроение".

В этом году в номинации "Лучшее изобретение" в категории "Специалисты" диплом победителя и денежный приз вручены авторскому коллективу Ульяновского конструкторского бюро приборостроения: Олегу Кузнецову, Александру Виноградову, Максиму Азову, Рафаэлю Валитову, Александру Ланину - за проект "Устройство измерения составляющих вектора путевой скорости для летательных аппаратов".

По словам изобретателей, устройство позволяет уменьшить массы оборудования и фидера вертолета за счет применения моноблочной конструкции доплеровского измерителя, основанной на современной элементной базе, уменьшить погрешности измерения, увеличить чувствительность и соотношение сигнал/шум. Все вместе позволит обеспечивать надежность и безопасность пилотирования летательного аппарата. Проект на базе патента запущен в серийное производство.

В рамках конкурса также прошла региональная выставка уникальных изобретений. Были вручены нагрудные знаки "Российский рационализатор", презентована Национальная ассоциация трансфера технологий (НАТТ) и анонсировано открытие ее филиала на базе Агентства технологического развития Ульяновской области.

"НАТТ объединяет участников рынка трансфера технологий для совместной работы по совершенствованию механизмов и развитию инфраструктуры этого направления", - приводит пресс-служба слова руководителя аппарата НАТТ Юлии Новиковой.