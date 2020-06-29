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Жириновский предложил ввести налог на сверхдоходы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России налог на сверхдоходы. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:15
лдпр
владимир жириновский
экономика
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10
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лдпр, владимир жириновский, экономика

Жириновский предложил ввести налог на сверхдоходы

18:47 29.06.2020 (обновлено: 19:15 29.06.2020)
6003
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России налог на сверхдоходы.
По мнению парламентария, миллиардеры должны отдавать в бюджет большую часть своего заработка.
"Такой налог надо было ввести еще при Ельцине, когда банкиры возвращались из Кремля и смеялись над народом", — написал политик в твиттере.
Ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин предложил увеличить ставку подоходного налога для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. С 1 января часть дохода, превышающая эту сумму, будет облагаться НДФЛ по ставке 15, а не 13 процентов. По словам главы государства, это позволит выручить порядка 60 миллиардов рублей в год. Эти деньги направят исключительно на лечение детей с орфанными заболеваниям.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
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ЛДПРВладимир ЖириновскийЭкономика
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