Жириновский предложил ввести налог на сверхдоходы

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России налог на сверхдоходы.
По мнению парламентария, миллиардеры должны отдавать в бюджет большую часть своего заработка.
"Такой налог надо было ввести еще при Ельцине, когда банкиры возвращались из Кремля и смеялись над народом", — написал политик в твиттере.
Ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин предложил увеличить ставку подоходного налога для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. С 1 января часть дохода, превышающая эту сумму, будет облагаться НДФЛ по ставке 15, а не 13 процентов. По словам главы государства, это позволит выручить порядка 60 миллиардов рублей в год. Эти деньги направят исключительно на лечение детей с орфанными заболеваниям.
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