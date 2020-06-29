Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200629/1573645994.html
В США прокомментировали выход России из механизма деконфликтинга в Сирии
США потрясены тем, что Россия приняла решение прекратить участие в механизме деконфликтинга в рамках ООН в Сирии, заявила на заседании СБ ООН постпред США при... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:45
война в сирии
россия
келли крафт
война в сирии
антониу гутерреш
василий небензя
совет безопасности оон
сирия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938464_0:210:3268:2048_1400x0_80_0_0_522329bc118931bbff88b6fd35fbe144.jpg
https://ria.ru/20200629/1573612573.html
1
россия
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938464_0:210:3268:2048_1400x0_80_0_0_522329bc118931bbff88b6fd35fbe144.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938464_232:0:2963:2048_1400x0_80_0_0_7e6fe34ddb640f0065e78339fdcc15ee.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938464_573:0:2621:2048_1400x0_80_0_0_2ef72bd1122ec2c8dc41c6cf92a35ccd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, келли крафт, война в сирии, антониу гутерреш, василий небензя, совет безопасности оон, сирия, оон, сша, в мире

В США прокомментировали выход России из механизма деконфликтинга в Сирии

18:45 29.06.2020
27681
© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
© Фото : SANA
ООН, 29 июн – РИА Новости. США потрясены тем, что Россия приняла решение прекратить участие в механизме деконфликтинга в рамках ООН в Сирии, заявила на заседании СБ ООН постпред США при организации Келли Крафт.
Как заявил ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, Россия уведомила ООН 23 июня о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии.
"Мы понимаем, что Россия уничтожила свой механизм деконфликтинга с ООН, подвергнув риску миллионы жизней на северо-западе Сирии и создав препятствие доставке ооновской помощи в эту зону", - сказала Крафт.
По ее мнению, решение России неприемлемо и выработано с целью возвести новые барьеры для доставки гуманитарной помощи.
"Мы шокированы тем, что Россия предприняла такой опасный шаг", - сказала Крафт.
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Вчера, 11:11
Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Ранее Россия не раз выступала с критикой данного механизма. В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что механизм деконфликтинга в Сирии не просто имеет недостатки, но и используется для дезинформации. В частности он отмечал, что нередко объекты, которые определялись как гуманитарные (то есть были внесены в список деконфликтинга), на деле использовались террористами. Кроме того, Небензя указывал на несоответствие координат, указанных ООН, и объектов, которые должны были бы располагаться по данным координатам.
В этом контексте он упоминал о созданной прошлой осенью комиссии ООН по расследованию ударов по объектам гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии. Тогда западные страны в Совбезе обвинили Россию и сирийские власти в авиаударах по гражданской инфраструктуре. Россия эти обвинения отвергает.
Он напомнил, что 16 сентября 2019 года представил на пресс-конференции фотографические свидетельства, доказывающие ложность обвинений в адрес РФ, однако информация была проигнорирована, "потому что политический заказ на оказание давления на Россию должен исполняться".
По его словам, Минобороны РФ провело собственное расследование и полученная информация подтверждает, что ряд объектов, упоминаемых комиссией по расследованию, не подвергались воздушным или артиллерийским ударам.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
В сентябре генсек ООН Антониу Гутерреш объявил состав комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии. Запрос на проведение такого расследования ранее направили 10 стран Совета Безопасности ООН (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия). Комиссия была создана после того, как ряд западных стран обвинил сирийские власти и российских военных в ударах по больницам в Идлибе. Москва эти обвинения отвергает.
Комиссия не работала на территории Сирии и не смогла посетить места инцидентов, так как не получила визы от сирийского правительства. В докладе комиссии, по словам генсека, излагается экспертиза по шести объектам на северо-западе Сирии. Как указал Гутерреш в своем письме к председателю Совета безопасности, комиссия не является судебным органом или судом, она не выносит юридических заключений и не рассматривает вопросы юридической или правовой ответственности.
1884232628
Обсудить 1
Война в СирииРоссияКелли КрафтВойна в СирииАнтониу ГутеррешВасилий НебензяСовет Безопасности ООНСирияООНСШАВ мире
Рекомендуем
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Раздача гуманитарной помощи от религиозных общин России в Дамаске. 5 февраля 2018
Россия вышла из механизма уведомления о гуманитарных объектах в Сирии
Символический сварной шов Турецкого потока
Атака с юга: США решили вытеснить "Газпром" из Турции
Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Город Мааррат-эн-Нууман в Сирии, освобожденный от боевиков
США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
Пациента на каталке доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме оценили продление санкций ЕС против России
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Евросоюз продлил экономические санкции против России
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
Истребитель СУ-27
Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
Бойцы, лояльные Правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
США так надеялись на "русский след" в Ливии, что упустили египетский
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Это не Россия. Кто истинный организатор охоты за скальпами американцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Помпео назвал "безответственными" ответные меры КНР по ограничению виз
06:53Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами
06:51СМИ: разведка информировала Трампа о "предложении" России талибам
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
Лента новостейМолния