В США прокомментировали выход России из механизма деконфликтинга в Сирии

Как заявил ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, Россия уведомила ООН 23 июня о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии.

"Мы понимаем, что Россия уничтожила свой механизм деконфликтинга с ООН, подвергнув риску миллионы жизней на северо-западе Сирии и создав препятствие доставке ооновской помощи в эту зону", - сказала Крафт.

По ее мнению, решение России неприемлемо и выработано с целью возвести новые барьеры для доставки гуманитарной помощи.

"Мы шокированы тем, что Россия предприняла такой опасный шаг", - сказала Крафт.

Ранее Россия не раз выступала с критикой данного механизма. В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что механизм деконфликтинга в Сирии не просто имеет недостатки, но и используется для дезинформации. В частности он отмечал, что нередко объекты, которые определялись как гуманитарные (то есть были внесены в список деконфликтинга), на деле использовались террористами. Кроме того, Небензя указывал на несоответствие координат, указанных ООН, и объектов, которые должны были бы располагаться по данным координатам.

В этом контексте он упоминал о созданной прошлой осенью комиссии ООН по расследованию ударов по объектам гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии. Тогда западные страны в Совбезе обвинили Россию и сирийские власти в авиаударах по гражданской инфраструктуре. Россия эти обвинения отвергает.

Он напомнил, что 16 сентября 2019 года представил на пресс-конференции фотографические свидетельства, доказывающие ложность обвинений в адрес РФ, однако информация была проигнорирована, "потому что политический заказ на оказание давления на Россию должен исполняться".

По его словам, Минобороны РФ провело собственное расследование и полученная информация подтверждает, что ряд объектов, упоминаемых комиссией по расследованию, не подвергались воздушным или артиллерийским ударам.

В сентябре генсек ООН Антониу Гутерреш объявил состав комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии. Запрос на проведение такого расследования ранее направили 10 стран Совета Безопасности ООН (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия). Комиссия была создана после того, как ряд западных стран обвинил сирийские власти и российских военных в ударах по больницам в Идлибе. Москва эти обвинения отвергает.