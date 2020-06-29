Адвокат Порошенко обвинил генпрокурора в фальсификации документов

КИЕВ, 29 июн - РИА Новости. Адвокат бывшего президента Украины Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова и ее подчиненные задним числом оформили постановление с процессуальным решением о вручении подозрения экс-главе государства.

Госбюро расследований Украины подозревает экс-президента Петра Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.

"Десятого июня я написал пост о том, что генеральный прокурор Венедиктова нарушила нормы 110 Уголовно-процессуального кодекса и не оформила постановлением процессуальное решение поручить осуществление сообщение о подозрении народному депутату Украины, пятому президенту Украины Петру Порошенко", - написал Головань в Facebook

По его словам, прокурор, который прервал допрос Порошенко в качестве свидетеля, "имел при себе только не предусмотренную законом бумажку "поручение", то есть не имел никаких полномочий".

"Никакого сообщения о подозрении осуществлено не было. Во время встречи в кабинете г-жи Венедиктовой "вся прокурорская рать" пыталась нас убедить, что никакого постановления было не нужно. Пусть попробуют отрицать, все ходы записаны. Однако позже "проффесионалы" перечитали кодекс. И... постановление волшебным образом появилась в приложениях к ходатайству о применении к Петру Порошенко пресечения - содержание под стражей", - написал он.

В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.