Юрист рассказал о возможном наказании за неоднократное голосование

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Проживающая в Израиле гражданка России Яэль Ильински, заявившая, что несколько раз проголосовала по поправкам в Конституцию РФ, может быть оштрафована на сумму до 300 тысяч рублей, считает адвокат Владимир Постанюк.
Ранее Ильински написала в Facebook, что смогла проголосовать трижды: в электронном виде, а также в посольстве РФ и Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Кроме этого, по ее словам, бюллетень выдали даже ее несовершеннолетней дочери. Правоохранительные органы проверят эти сообщения, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров. Если факт неоднократного голосования подтвердится, по Уголовному кодексу за него может грозить большой штраф или до четырех лет лишения свободы, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"За голосование более двух раз есть уголовная ответственность по части 2 статьи 142.2 УК РФ. В тюрьму ее, конечно, сажать никто не будет, но штраф могут назначить до 300 тысяч рублей",- заявил РИА Новости Постанюк.
Виновного по этой статье могут приговорить к штрафу в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.