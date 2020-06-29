Юрист рассказал о возможном наказании за неоднократное голосование

"За голосование более двух раз есть уголовная ответственность по части 2 статьи 142.2 УК РФ. В тюрьму ее, конечно, сажать никто не будет, но штраф могут назначить до 300 тысяч рублей",- заявил РИА Новости Постанюк.

Виновного по этой статье могут приговорить к штрафу в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.