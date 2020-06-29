Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018

БАКУ/ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова Зограба Мнацаканяна по урегулированию карабахского конфликта состоится 30 июня в формате видеоконференции, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского МИД.

"Двадцать девятого июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров встретился в формате видеоконференции с сопредседателями минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти ( Франция ) и Эндрю Шефером ( США ) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Министр Эльмар Мамедъяров поднял вопрос о незаконной деятельности, осуществляемой Арменией, включая незаконные поселения и инфраструктурные проекты на оккупированных территориях Азербайджана", - сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство отметило, что "сопредседатели подчеркнули важность установления прямых контактов между министрами иностранных дел двух стран при первой же возможности".

"Тридцатого июня при посредничестве и участии сопредседателей минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в формате видеоконференции", - уточнили в министерстве.

Пресс-служба армянского МИД подтвердила, что достигнута договоренность о проведении видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Согласно сообщению, размещенному на сайте ведомства, в понедельник состоялась видеоконференция с участием главы МИД, сопредседателей минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Как заявляет МИД Армении, "стороны обсудили круг вопросов, касающихся атмосферы вокруг процесса мирного урегулирования карабахской проблемы". "В ходе беседы была достигнута договоренность о проведении 30 июня при посредничестве и участии сопредседателей минской группы ОБСЕ видеоконференции между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана", - добавили в ведомстве.