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Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию карабахского конфликта состоится 30 июня в формате... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:41
зограб мнацаканян
карабахский конфликт
эльмар мамедъяров
мид азербайджана
азербайджан
армения
в мире
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зограб мнацаканян, карабахский конфликт, эльмар мамедъяров, мид азербайджана, азербайджан, армения, в мире

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху

18:28 29.06.2020 (обновлено: 18:41 29.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАКУ/ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию карабахского конфликта состоится 30 июня в формате видеоконференции, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского МИД.
"Двадцать девятого июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров встретился в формате видеоконференции с сопредседателями минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Министр Эльмар Мамедъяров поднял вопрос о незаконной деятельности, осуществляемой Арменией, включая незаконные поселения и инфраструктурные проекты на оккупированных территориях Азербайджана", - сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
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Азербайджанское внешнеполитическое ведомство отметило, что "сопредседатели подчеркнули важность установления прямых контактов между министрами иностранных дел двух стран при первой же возможности".
"Тридцатого июня при посредничестве и участии сопредседателей минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в формате видеоконференции", - уточнили в министерстве.
Пресс-служба армянского МИД подтвердила, что достигнута договоренность о проведении видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Согласно сообщению, размещенному на сайте ведомства, в понедельник состоялась видеоконференция с участием главы МИД, сопредседателей минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
Как заявляет МИД Армении, "стороны обсудили круг вопросов, касающихся атмосферы вокруг процесса мирного урегулирования карабахской проблемы". "В ходе беседы была достигнута договоренность о проведении 30 июня при посредничестве и участии сопредседателей минской группы ОБСЕ видеоконференции между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана", - добавили в ведомстве.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Зограб МнацаканянКарабахский конфликтЭльмар МамедъяровМИД АзербайджанаАзербайджанАрменияВ мире
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