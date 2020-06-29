В Петербурге завели дело из-за непристойной рекламы кафе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн 1 РИА Новости. Управление Управление ФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении компании, разместившей непристойную рекламу кафе, сообщает ведомство.

Как отмечается, горожане пожаловались в УФАС на рекламу кафе "Щелкунчик", чьи баннеры с текстом: "Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак" и сопутствующим двусмысленным изображением сосиски с яичницей показались заявителям неэтичными.

"Из имеющихся в Санкт-Петербургском УФАС России документов следует, что рекламодателем рекламы кафе "Щелкунчик" является ООО "Династия". По результатам рассмотрения жалобы и полученных документов <…> возбуждено дело по признакам нарушения законодательства России о рекламе", — говорится в сообщении.

Рассмотрение этого дела назначено на 14 июля.