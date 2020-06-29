https://ria.ru/20200629/1573644217.html
В Петербурге завели дело из-за непристойной рекламы кафе
Управление ФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении компании, разместившей непристойную рекламу кафе, сообщает ведомство. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:09
2020-06-30T00:43
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20190808/1557301057.html
Andrey Kuleshov
И правильно! Достали уже эти соревнования искателей дешёвого популизма в том кто может опуститься ниже других.
18
7
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная антимонопольная служба (фас россии), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн 1 РИА Новости.
Управление ФАС
по Санкт-Петербургу
возбудило дело в отношении компании, разместившей непристойную рекламу кафе, сообщает ведомство.
Как отмечается, горожане пожаловались в УФАС на рекламу кафе "Щелкунчик", чьи баннеры с текстом: "Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак" и сопутствующим двусмысленным изображением сосиски с яичницей показались заявителям неэтичными.
"Из имеющихся в Санкт-Петербургском УФАС России документов следует, что рекламодателем рекламы кафе "Щелкунчик" является ООО "Династия". По результатам рассмотрения жалобы и полученных документов <…> возбуждено дело по признакам нарушения законодательства России о рекламе", — говорится в сообщении.
Рассмотрение этого дела назначено на 14 июля.
Как отмечает УФАС, на основании части 6 статьи 5 закона "О рекламе" использование непристойных образов не допускается.