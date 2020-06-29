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В Петербурге завели дело из-за непристойной рекламы кафе
Управление ФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении компании, разместившей непристойную рекламу кафе, сообщает ведомство. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-30T00:43
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
федеральная антимонопольная служба (фас россии), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге завели дело из-за непристойной рекламы кафе

18:09 29.06.2020 (обновлено: 00:43 30.06.2020)
21087
© Depositphotos / fotekЯичница с сосисками
Яичница с сосисками
© Depositphotos / fotek
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн 1 РИА Новости. Управление ФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении компании, разместившей непристойную рекламу кафе, сообщает ведомство.
Как отмечается, горожане пожаловались в УФАС на рекламу кафе "Щелкунчик", чьи баннеры с текстом: "Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак" и сопутствующим двусмысленным изображением сосиски с яичницей показались заявителям неэтичными.
"Из имеющихся в Санкт-Петербургском УФАС России документов следует, что рекламодателем рекламы кафе "Щелкунчик" является ООО "Династия". По результатам рассмотрения жалобы и полученных документов <…> возбуждено дело по признакам нарушения законодательства России о рекламе", — говорится в сообщении.
Рассмотрение этого дела назначено на 14 июля.
Как отмечает УФАС, на основании части 6 статьи 5 закона "О рекламе" использование непристойных образов не допускается.
Здание Федеральной антимонопольной службы России
8 августа 2019, 14:11
УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей
716811610
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
И правильно! Достали уже эти соревнования искателей дешёвого популизма в том кто может опуститься ниже других.
30 июня, 01:43
Andrey Kuleshov
1700001
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