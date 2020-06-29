Россия вышла из механизма уведомления о гуманитарных объектах в Сирии

Раздача гуманитарной помощи от религиозных общин России в Дамаске. 5 февраля 2018

ООН, 29 июн - РИА Новости. Россия сообщила Россия сообщила ООН 23 июня о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии , заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совбеза

"Господин председатель, 23 июня РФ проинформировала ООН, что она больше не будет участвовать в системе гуманитарного оповещения, которую ООН и гуманитарные службы использовали для обмена информацией со сторонами конфликта", - сказал Лоукок.

По его словам, эту ситуацию предполагается обсудить с гуманитарными организациями в Сирии и с Россией.

"Гуманитарное оповещение нацелено на содействие безопасной доставке гуманитарной помощи путем информирования сторон об объектах и передвижениях, которые отвечают гуманитарной функции", - сказал Лоукок.