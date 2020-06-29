https://ria.ru/20200629/1573644108.html
Россия вышла из механизма уведомления о гуманитарных объектах в Сирии
Россия сообщила ООН 23 июня о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии, заявил... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:07
2020-06-29T18:07
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, оон, в мире
ООН, 29 июн - РИА Новости.
Россия сообщила ООН
23 июня о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии
, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совбеза
.
"Господин председатель, 23 июня РФ проинформировала ООН, что она больше не будет участвовать в системе гуманитарного оповещения, которую ООН и гуманитарные службы использовали для обмена информацией со сторонами конфликта", - сказал Лоукок.
По его словам, эту ситуацию предполагается обсудить с гуманитарными организациями в Сирии и с Россией.
"Гуманитарное оповещение нацелено на содействие безопасной доставке гуманитарной помощи путем информирования сторон об объектах и передвижениях, которые отвечают гуманитарной функции", - сказал Лоукок.
Он добавил, что независимо от участия в системе гуманитарного оповещения стороны конфликта обязаны исполнять международное гуманитарное право.