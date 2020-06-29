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Россия вышла из механизма уведомления о гуманитарных объектах в Сирии
Россия сообщила ООН 23 июня о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии, заявил... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:07
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РИА Новости
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353
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россия, сирия, оон, в мире

Россия вышла из механизма уведомления о гуманитарных объектах в Сирии

18:07 29.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи от религиозных общин России в Дамаске. 5 февраля 2018
Раздача гуманитарной помощи от религиозных общин России в Дамаске. 5 февраля 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ООН, 29 июн - РИА Новости. Россия сообщила ООН 23 июня о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совбеза.
"Господин председатель, 23 июня РФ проинформировала ООН, что она больше не будет участвовать в системе гуманитарного оповещения, которую ООН и гуманитарные службы использовали для обмена информацией со сторонами конфликта", - сказал Лоукок.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи в Дамаске
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По его словам, эту ситуацию предполагается обсудить с гуманитарными организациями в Сирии и с Россией.
"Гуманитарное оповещение нацелено на содействие безопасной доставке гуманитарной помощи путем информирования сторон об объектах и передвижениях, которые отвечают гуманитарной функции", - сказал Лоукок.
Он добавил, что независимо от участия в системе гуманитарного оповещения стороны конфликта обязаны исполнять международное гуманитарное право.
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