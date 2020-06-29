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Для Всероссийской переписи населения используют почти 360 тысяч планшетов
Почти 360 тысяч электронных планшетов будут использованы для Всероссийской переписи населения, это позволит допускать меньше ошибок, чем при использовании... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:06
павел малков
ростелеком
общество
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павел малков, ростелеком, общество

Для Всероссийской переписи населения используют почти 360 тысяч планшетов

18:06 29.06.2020
38
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
ИВАНОВО, 29 июн – РИА Новости. Почти 360 тысяч электронных планшетов будут использованы для Всероссийской переписи населения, это позволит допускать меньше ошибок, чем при использовании бумажных листов, сократить время обработки информации и подведения итогов переписи, заявил РИА Новости глава Росстата Павел Малков.
Ранее Малков рассказал РИА Новости, что Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, но работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года. Переписчики будут ходить по домам с электронными планшетами.
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"Всего поступит почти 360 тысяч планшетов. Первая партия должна поступить к нам в сентябре, и она будет использоваться для переписи в труднодоступных территориях, то есть по сути дела пройдет апробацию в "боевых" условиях. А вся партия целиком должна поступить до конца этого года", - рассказал Малков.
По его словам, по сравнению с бумажными переписными листами, которые использовались раньше, планшеты позволят сократить число ошибок, сократить время на обработку информации и подведение итогов переписи. Он назвал планшет "необходим атрибутом современной цифровой переписи".
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По данным организаторов переписи, планшеты оснащены специализированным защищенным программным обеспечением для сбора сведений о населении. Повышенная емкость встроенной батареи в сочетании с внешним аккумулятором позволят устройству работать автономно без подзарядки несколько дней. Здесь был учтен опыт пробной переписи населения 2018 года – тогда слабая батарея электронных устройств была одним из основных нареканий. Еще одна принципиальная деталь – все планшеты будут оснащены отечественной мобильной операционной системой "Аврора", разработкой которой занимается "Ростелеком".
Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
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Павел МалковРостелекомОбщество
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