Для Всероссийской переписи населения используют почти 360 тысяч планшетов

ИВАНОВО, 29 июн – РИА Новости. Почти 360 тысяч электронных планшетов будут использованы для Всероссийской переписи населения, это позволит допускать меньше ошибок, чем при использовании бумажных листов, сократить время обработки информации и подведения итогов переписи, заявил РИА Новости глава Росстата Павел Малков.
Ранее Малков рассказал РИА Новости, что Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, но работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года. Переписчики будут ходить по домам с электронными планшетами.
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"Всего поступит почти 360 тысяч планшетов. Первая партия должна поступить к нам в сентябре, и она будет использоваться для переписи в труднодоступных территориях, то есть по сути дела пройдет апробацию в "боевых" условиях. А вся партия целиком должна поступить до конца этого года", - рассказал Малков.
По его словам, по сравнению с бумажными переписными листами, которые использовались раньше, планшеты позволят сократить число ошибок, сократить время на обработку информации и подведение итогов переписи. Он назвал планшет "необходим атрибутом современной цифровой переписи".
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По данным организаторов переписи, планшеты оснащены специализированным защищенным программным обеспечением для сбора сведений о населении. Повышенная емкость встроенной батареи в сочетании с внешним аккумулятором позволят устройству работать автономно без подзарядки несколько дней. Здесь был учтен опыт пробной переписи населения 2018 года – тогда слабая батарея электронных устройств была одним из основных нареканий. Еще одна принципиальная деталь – все планшеты будут оснащены отечественной мобильной операционной системой "Аврора", разработкой которой занимается "Ростелеком".
Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.