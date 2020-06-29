Верховный суд США поддержал исполнение смертных приговоров

ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Верховный суд США отказался пересматривать решение апелляционной инстанции, которая ранее отменила постановление суда низшей инстанции о приостановке приведения в исполнение смертных приговоров на федеральном уровне, следует из документов, размещенных в понедельник на сайте Верховного суда.
В июле 2019 года минюст США объявил, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после 20 лет перерыва. Одновременно генеральный прокурор США Уильям Барр поручил составить план приведения в исполнение смертной казни для пятерых заключенных, совершивших особо тяжкие преступления - убийства, истязания и изнасилования, в том числе детей и престарелых.
Заключенные оспорили это решение в суде. Окружной суд поддержал их, однако апелляционный суд округа Колумбия отменил это решение. Три казни должны быть проведены в июле этого года.