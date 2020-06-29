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Верховный суд США поддержал исполнение смертных приговоров
Верховный суд США отказался пересматривать решение апелляционной инстанции, которая ранее отменила постановление суда низшей инстанции о приостановке приведения РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:54
уильям барр
верховный суд сша
сша
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РИА Новости
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353
60
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уильям барр, верховный суд сша, сша, в мире

Верховный суд США поддержал исполнение смертных приговоров

17:54 29.06.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Верховный суд США отказался пересматривать решение апелляционной инстанции, которая ранее отменила постановление суда низшей инстанции о приостановке приведения в исполнение смертных приговоров на федеральном уровне, следует из документов, размещенных в понедельник на сайте Верховного суда.
В июле 2019 года минюст США объявил, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после 20 лет перерыва. Одновременно генеральный прокурор США Уильям Барр поручил составить план приведения в исполнение смертной казни для пятерых заключенных, совершивших особо тяжкие преступления - убийства, истязания и изнасилования, в том числе детей и престарелых.
Логотип ОБСЕ
19 июня, 13:10
В ОБСЕ прокомментировали решение США по возобновлению смертной казни
Заключенные оспорили это решение в суде. Окружной суд поддержал их, однако апелляционный суд округа Колумбия отменил это решение. Три казни должны быть проведены в июле этого года.
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Уильям БаррВерховный суд СШАСШАВ мире
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