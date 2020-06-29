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Открытое горение в здании драмтеатра во Владимире ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 500 квадратных метров в здании драматического театра во Владимире, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир
происшествия
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир, происшествия

Открытое горение в здании драмтеатра во Владимире ликвидировали

17:48 29.06.2020 (обновлено: 17:50 29.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья ГоршковаСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения возгорания бизнес-центра "Парус" в Тюмени
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения возгорания бизнес-центра Парус в Тюмени
© РИА Новости / Наталья Горшкова
ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 500 квадратных метров в здании драматического театра во Владимире, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Информация о пожаре в здании Владимирского академического театра драмы поступила около 16.10 мск в понедельник. По предварительным данным, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, затем она увеличилась до 500 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Возгорание удалось локализовать в 16.50 мск.
"Ликвидация - в 17.16 (мск). Один пострадавший. Предварительно - при проведении электротехнических работ возникло возгорание. Двое рабочих, которые вели данные работы, сначала пытались потушить своими силами, поэтому имел место поздний вызов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавший мужчина госпитализирован.
На месте пожара работают 37 человек личного состава ГУМЧС и 13 единиц техники.
Сотрудники МЧС у здания драмтеатра во Владимире
Вчера, 17:31
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладимирПроисшествия
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