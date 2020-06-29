https://ria.ru/20200629/1573643299.html
Открытое горение в здании драмтеатра во Владимире ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 500 квадратных метров в здании драматического театра во Владимире, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:48
2020-06-29T17:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир
происшествия
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владимир
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир, происшествия
ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости.
Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 500 квадратных метров в здании драматического театра во Владимире
, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС
по региону.
Информация о пожаре в здании Владимирского академического театра драмы поступила около 16.10 мск в понедельник. По предварительным данным, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, затем она увеличилась до 500 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Возгорание удалось локализовать в 16.50 мск.
"Ликвидация - в 17.16 (мск). Один пострадавший. Предварительно - при проведении электротехнических работ возникло возгорание. Двое рабочих, которые вели данные работы, сначала пытались потушить своими силами, поэтому имел место поздний вызов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавший мужчина госпитализирован.
На месте пожара работают 37 человек личного состава ГУМЧС и 13 единиц техники.