Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
"Отложить рассмотрение вопроса до 6 июля", - огласила судья Юлия Максименко.
За это время суд планирует выслушать мнения сторон о том, какие части личной переписки между Ещенко и Соколовым могут быть оглашены в открытой части судебного заседания.
На заседании суда в понедельник Соколов громко требовал огласить всю переписку, не закрывая процесс, и получил замечание от судьи о недопустимости подобного поведения.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.