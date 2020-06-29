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Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:35
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

17:35 29.06.2020
14777
© РИА Новости / Александр ГальперинДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
"Отложить рассмотрение вопроса до 6 июля", - огласила судья Юлия Максименко.
За это время суд планирует выслушать мнения сторон о том, какие части личной переписки между Ещенко и Соколовым могут быть оглашены в открытой части судебного заседания.
На заседании суда в понедельник Соколов громко требовал огласить всю переписку, не закрывая процесс, и получил замечание от судьи о недопустимости подобного поведения.
Олег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
22 июня, 20:13
Семья Анастасии Ещенко не будет заявлять гражданский иск к Соколову
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
05202511
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
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