Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200629/1573640844.html
Во Владимире локализовали пожар в здании драмтеатра
Площадь возгорания в здании драматического театра во Владимире выросла с 50 до 500 квадратных метров, пожар локализован, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:15
культура
владимир
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573639762_28:0:1000:547_1400x0_80_0_0_bac5c8224b889a1e60178e1d2a3fe659.jpg
владимир
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573639762_28:0:1000:547_1400x0_80_0_0_bac5c8224b889a1e60178e1d2a3fe659.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573639762_271:0:1000:547_1400x0_80_0_0_880cc1cbeed55a112410432eaa2acd4c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573639762_402:0:949:547_1400x0_80_0_0_f93b5a5887d2a3c36f1c712c78a37bac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир, происшествия

Во Владимире локализовали пожар в здании драмтеатра

17:14 29.06.2020 (обновлено: 17:15 29.06.2020)
1251
© Кадр видео ГТРК «Владимир»Сотрудники МЧС у здания драмтеатра во Владимире
Сотрудники МЧС у здания драмтеатра во Владимире
© Кадр видео ГТРК «Владимир»
Сотрудники МЧС у здания драмтеатра во Владимире
ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Площадь возгорания в здании драматического театра во Владимире выросла с 50 до 500 квадратных метров, пожар локализован, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Информация о пожаре в здании Владимирского академического театра драмы поступила около 16.10 мск. По предварительным данным, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
"Локализация была в 16.50, площадь - 500 "квадратов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возгорание произошло в фойе. Информация по эвакуированным и пострадавшим уточняется.
На месте пожара работают 37 человек личного состава ГУМЧС и 13 единиц техники.
100000
Обсудить 0
КультураВладимирПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи проверят информацию об отравлении двух детей в Красногорске
Сотрудники МЧС у здания драмтеатра во Владимире
Во Владимире загорелось здание драмтеатра
Дмитрий Натаров
Адвокат: экс-чиновника Россельхознадзора Натарова обвинили во взятках
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
В ОБСЕ отметили ксенофобскую предвыборную риторику Дуды
Сотрудники МЧС у здания драмтеатра во Владимире
Во Владимире один человек пострадал при пожаре в драматическом театре
Президент США Дональд Трамп
Эксперт оценил запрос Ирана на розыск Трампа из-за убийства Сулеймани
Белорусская АЭС
Загрузку топлива в первый реактор БелАЭС начнут в августе
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер рассказал о влиянии пандемии коронавируса на демократию
Денис Мацуев
Башмет, Герзмава и Абдразаков выступят на концерте Мацуева в "Зарядье"
Кадр из трейлера проекта Black is King
В Сети появился трейлер нового фильма Бейонсе
Сотрудники правоохранительных органов США
В Сиэтле у "автономной зоны" произошла стрельба
Дмитрий Натаров
Суд отказался заключать в СИЗО экс-помощника главы Россельхознадзора
Посетители на гала-открытии Фотобиеннале-2020 в МАММ
В Мультимедиа Арт Музее в Москве готовят новую выставку к 25-летию музея
Наручники
Жителя Чечни осудили за расстрел военных на рынке в Урус-Мартане
Всероссийская перепись населения
Перепись населения России пройдет в апреле 2021 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
Лента новостейМолния