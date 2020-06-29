Во Владимире локализовали пожар в здании драмтеатра

Информация о пожаре в здании Владимирского академического театра драмы поступила около 16.10 мск. По предварительным данным, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

"Локализация была в 16.50, площадь - 500 "квадратов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание произошло в фойе. Информация по эвакуированным и пострадавшим уточняется.