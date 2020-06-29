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Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд
На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
аи-95
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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цены на нефть, аи-95, экономика

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

17:03 29.06.2020 (обновлено: 17:51 29.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95.
По итогам торговой сессии 29 июня стоимость этой марки топлива с поставкой в Европейской части России достигла 58,174 тысячи рублей за тонну. Она выросла на 0,4 процента по сравнению с предыдущим показателем.
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Предыдущие исторические максимумы зафиксировали 17, 18 и 26 июня.
Цена бензина АИ-92 по итогам торгов составила 50,493 тысячи рублей за тонну, это на 0,23 процента ниже уровня предыдущей сессии.
Объем торгов составил 13,625 тысячи тонн, или 688 миллионов рублей.
Аналитические данные Refinitiv Kortes говорят, что с 22 по 26 июня средние цены на бензин "Премиум-95" выросли на десять копеек — 46,38 рубля за литр.
Стоимость бензина "Регуляр-92" на АЗС в среднем за неделю выросла на пять копеек — до 43,03 рубля за литр.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьАИ-95Экономика
Популярные комментарии
Спасибо гаранту, за такую стабильность......... На бирже откровенно манипулируют ценами, ФАС молчит. Ввели запрет на импорт 95-го в Россию... Сразу стали цены расти. И все молчат.
29 июня, 17:10
Арсений Новиков
191200014
Это Обама виноват. Или Маск. Брежнев, Гитлер, Мамай...
29 июня, 17:28
Серый Wolf
5367010010
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