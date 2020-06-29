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Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд
На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:03
2020-06-29T17:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
аи-95
экономика
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Арсений Новиков
Спасибо гаранту, за такую стабильность......... На бирже откровенно манипулируют ценами, ФАС молчит. Ввели запрет на импорт 95-го в Россию... Сразу стали цены расти. И все молчат.
207
Серый Wolf
Это Обама виноват. Или Маск. Брежнев, Гитлер, Мамай...
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, аи-95, экономика
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95
.
По итогам торговой сессии 29 июня стоимость этой марки топлива с поставкой в Европейской части России достигла 58,174 тысячи рублей за тонну. Она выросла на 0,4 процента по сравнению с предыдущим показателем.
Объем торгов составил 7,53 тысячи тонн, или 438 миллионов рублей.
Предыдущие исторические максимумы зафиксировали 17, 18 и 26 июня.
Цена бензина АИ-92
по итогам торгов составила 50,493 тысячи рублей за тонну, это на 0,23 процента ниже уровня предыдущей сессии.
Объем торгов составил 13,625 тысячи тонн, или 688 миллионов рублей.
Аналитические данные Refinitiv Kortes говорят, что с 22 по 26 июня средние цены на бензин "Премиум-95" выросли на десять копеек — 46,38 рубля за литр.
Стоимость бензина "Регуляр-92" на АЗС в среднем за неделю выросла на пять копеек — до 43,03 рубля за литр.