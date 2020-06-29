Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95

По итогам торговой сессии 29 июня стоимость этой марки топлива с поставкой в Европейской части России достигла 58,174 тысячи рублей за тонну. Она выросла на 0,4 процента по сравнению с предыдущим показателем.

Объем торгов составил 7,53 тысячи тонн, или 438 миллионов рублей.

Предыдущие исторические максимумы зафиксировали 17, 18 и 26 июня.

Цена бензина АИ-92 по итогам торгов составила 50,493 тысячи рублей за тонну, это на 0,23 процента ниже уровня предыдущей сессии.

Объем торгов составил 13,625 тысячи тонн, или 688 миллионов рублей.

Аналитические данные Refinitiv Kortes говорят, что с 22 по 26 июня средние цены на бензин "Премиум-95" выросли на десять копеек — 46,38 рубля за литр.