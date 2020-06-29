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В Узбекистане создали агентство по противодействию коррупции
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ об образовании агентства по противодействию коррупции, сообщает в понедельник пресс-служба министерства... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:39
шавкат мирзиеев
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353
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шавкат мирзиеев, узбекистан, в мире

В Узбекистане создали агентство по противодействию коррупции

17:05 29.06.2020 (обновлено: 18:39 29.06.2020)
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© Depositphotos / weissdergeierТашкент
Ташкент
© Depositphotos / weissdergeier
Ташкент. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 29 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ об образовании агентства по противодействию коррупции, сообщает в понедельник пресс-служба министерства юстиции страны.
"В соответствии с указом, образовано агентство по противодействию коррупции Республики Узбекистан", - говорится в сообщении в Telegram-канале минюста. По данным министерства, новое ведомство будет напрямую подчиняться президенту и подотчетно обеим палатам парламента страны.
По данным пресс-службы, агентству предоставлено право запрашивать, получать и исследовать материалы, связанные с расходованием бюджетных средств, реализацией госактивов, госузакупками, осуществлением инвестиционных проектов и выполнением госпрограмм.
Агентство будет проводить административные расследования по делам о коррупционных правонарушениях, а также рассматривать обращения физических и юридических лиц по вопросам коррупции и принимать меры по восстановлению их нарушенных прав и защите законных интересов.
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Также в минюсте добавили, что "агентство будет проводить комплексный анализ результатов расследования коррупционных преступлений, в первую очередь наносящих вред национальным интересам и международному авторитету Узбекистана".
По данным минюста, предостережения, представления и обращения агентства подлежат обязательному рассмотрению с сообщением в письменной форме о результатах рассмотрения в течение десяти дней. "В соответствии с указом в 2020–2021 годах во всех органах государственного и хозяйственного управления также будет поэтапно внедряться система внутреннего антикоррупционного контроля (комплаенс-контроль)", - добавили в пресс-службе.
В ежегодном рейтинге Transparency International коррумпированности стран мира Узбекистан по итогам 2019 года набрал 25 баллов из 100 возможных (чем меньше баллов, тем выше уровень коррупции) против 23 баллов в 2018 году и 22 баллов - в 2017 году.
В январе 2017 года в Узбекистане вступил в действие закон "О противодействии коррупции". Месяц спустя президент страны Шавкат Мирзиеев создал республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции, которую возглавляет генеральный прокурор республики Нигматилла Юлдашев.
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