https://ria.ru/20200629/1573639139.html
Во Владимире загорелось здание драмтеатра
Пожарные тушат возгорание на площади 50 квадратных метров в здании драматического театра во Владимире, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:48
2020-06-29T17:00
культура
владимир
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир, происшествия