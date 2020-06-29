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https://ria.ru/20200629/1573639139.html
Во Владимире загорелось здание драмтеатра
Пожарные тушат возгорание на площади 50 квадратных метров в здании драматического театра во Владимире, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:00
культура
владимир
происшествия
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РИА Новости
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353
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владимир, происшествия

Во Владимире загорелось здание драмтеатра

16:48 29.06.2020 (обновлено: 17:00 29.06.2020)
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© Кадр видео ГТРК «Владимир»Сотрудники МЧС у здания драмтеатра во Владимире
Сотрудники МЧС у здания драмтеатра во Владимире
© Кадр видео ГТРК «Владимир»
Сотрудники МЧС у здания драмтеатра во Владимире
ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на площади 50 квадратных метров в здании драматического театра во Владимире, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
"Информация о пожаре поступила около 20 минут назад (примерно в 16.10 мск). Работаем по повышенному номеру. Площадь пожара 50 квадратных метров", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, информация по пострадавшим и эвакуированным уточняется.
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КультураВладимирПроисшествия
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