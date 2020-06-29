МВД Белоруссии проводит проверку по заявлению против Цепкало

В свою очередь в пресс-службе генеральной прокуратуры РИА Новости уточнили, что в ведомство в июне поступило заявление гражданина Белоруссии турецкого происхождения.

"Оно было направлено по компетенции в МВД для проверки доводов заявителя", - отметили в Генпрокуратуре. В ведомстве не уточнили суть заявления, отметив, что данные о доследственных проверках является информацией ограниченного распространения.