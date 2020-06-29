МВД Белоруссии проводит проверку по заявлению против Цепкало

МИНСК, 29 июн – РИА Новости. МВД Белоруссии проводит доследственную проверку по поручению Генпрокуратуры страны на предмет совершения противоправной деятельности со стороны претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало, сообщила РИА Новости официальный представитель министерства Ольга Чемоданова.
"Для проведения доследственной проверки в МВД из генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало. Сейчас проводится проверка", - заявила Чемоданова.
В свою очередь в пресс-службе генеральной прокуратуры РИА Новости уточнили, что в ведомство в июне поступило заявление гражданина Белоруссии турецкого происхождения.
"Оно было направлено по компетенции в МВД для проверки доводов заявителя", - отметили в Генпрокуратуре. В ведомстве не уточнили суть заявления, отметив, что данные о доследственных проверках является информацией ограниченного распространения.