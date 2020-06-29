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МВД Белоруссии проводит проверку по заявлению против Цепкало
МВД Белоруссии проводит доследственную проверку по поручению Генпрокуратуры страны на предмет совершения противоправной деятельности со стороны претендента на... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:01
валерий цепкало
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий цепкало, мвд белоруссии, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии проводит проверку по заявлению против Цепкало

16:44 29.06.2020 (обновлено: 17:01 29.06.2020)
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© Фото : предоставлено штабом Валерия ЦепкалоПретендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
© Фото : предоставлено штабом Валерия Цепкало
МИНСК, 29 июн – РИА Новости. МВД Белоруссии проводит доследственную проверку по поручению Генпрокуратуры страны на предмет совершения противоправной деятельности со стороны претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало, сообщила РИА Новости официальный представитель министерства Ольга Чемоданова.
"Для проведения доследственной проверки в МВД из генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало. Сейчас проводится проверка", - заявила Чемоданова.
В свою очередь в пресс-службе генеральной прокуратуры РИА Новости уточнили, что в ведомство в июне поступило заявление гражданина Белоруссии турецкого происхождения.
"Оно было направлено по компетенции в МВД для проверки доводов заявителя", - отметили в Генпрокуратуре. В ведомстве не уточнили суть заявления, отметив, что данные о доследственных проверках является информацией ограниченного распространения.
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