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Туризм
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В Египте 144 ресторана и кафе получили сертификат безопасности
В общей сложности 144 туристических ресторана и кафе в Египте получили сертификат здоровья и безопасности, необходимый для возобновления работы, сообщает Daily... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:42
туризм
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коронавирус covid-19, рестораны, туризм, новости - туризм, египет

В Египте 144 ресторана и кафе получили сертификат безопасности

16:42 29.06.2020
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© РИА Новости / Надим ЗуауиМестные жители и туристы в кафе на площади рядом со знаменитым историческим рынком Хан-эль-Халили в Каире
Местные жители и туристы в кафе на площади рядом со знаменитым историческим рынком Хан-эль-Халили в Каире
© РИА Новости / Надим Зуауи
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В общей сложности 144 туристических ресторана и кафе в Египте получили сертификат здоровья и безопасности, необходимый для возобновления работы, сообщает Daily News Egypt со ссылкой на данные министерства туризма и древностей.
Абдель Фаттах аль-Асси, помощник министра туризма и древностей по мониторингу объектов, сказал, что открытие происходит на фоне решений, принятых Верховным комитетом по управлению коронавирусным кризисом.
Его возглавляет премьер-министр Мустафа Мадбули, который разрешил ресторанам и кафе работать, но не более чем на 25 процентов от вместимости и с соблюдением всех медицинских требований.
Аль-Асси отметил, что инспекционные комитеты продолжают свои проверки.
В середине июня министерство туризма и древностей объявило о требованиях и мерах контроля в области охраны здоровья и безопасности для возобновления въездного туризма в Египет. Они применяются во всех отелях и туристических учреждениях страны, а также в аэропортах, авиакомпаниях, в музея и на территориях археологических памятников.
Валентино Бонтемпи
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