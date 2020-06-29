https://ria.ru/20200629/1573638271.html
В Египте 144 ресторана и кафе получили сертификат безопасности
В общей сложности 144 туристических ресторана и кафе в Египте получили сертификат здоровья и безопасности, необходимый для возобновления работы, сообщает Daily... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:42
2020-06-29T16:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, рестораны, туризм, новости - туризм, египет
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
В общей сложности 144 туристических ресторана и кафе в Египте получили сертификат здоровья и безопасности, необходимый для возобновления работы, сообщает
Daily News Egypt со ссылкой на данные министерства туризма и древностей.
Абдель Фаттах аль-Асси, помощник министра туризма и древностей по мониторингу объектов, сказал, что открытие происходит на фоне решений, принятых Верховным комитетом по управлению коронавирусным кризисом.
Его возглавляет премьер-министр Мустафа Мадбули, который разрешил ресторанам и кафе работать, но не более чем на 25 процентов от вместимости и с соблюдением всех медицинских требований.
Аль-Асси отметил, что инспекционные комитеты продолжают свои проверки.
В середине июня министерство туризма и древностей объявило о требованиях и мерах контроля в области охраны здоровья и безопасности для возобновления въездного туризма в Египет. Они применяются во всех отелях и туристических учреждениях страны, а также в аэропортах, авиакомпаниях, в музея и на территориях археологических памятников.