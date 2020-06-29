В Египте 144 ресторана и кафе получили сертификат безопасности

Местные жители и туристы в кафе на площади рядом со знаменитым историческим рынком Хан-эль-Халили в Каире

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В общей сложности 144 туристических ресторана и кафе в Египте получили сертификат здоровья и безопасности, необходимый для возобновления работы, В общей сложности 144 туристических ресторана и кафе в Египте получили сертификат здоровья и безопасности, необходимый для возобновления работы, сообщает Daily News Egypt со ссылкой на данные министерства туризма и древностей.

Абдель Фаттах аль-Асси, помощник министра туризма и древностей по мониторингу объектов, сказал, что открытие происходит на фоне решений, принятых Верховным комитетом по управлению коронавирусным кризисом.

Его возглавляет премьер-министр Мустафа Мадбули, который разрешил ресторанам и кафе работать, но не более чем на 25 процентов от вместимости и с соблюдением всех медицинских требований.

Аль-Асси отметил, что инспекционные комитеты продолжают свои проверки.