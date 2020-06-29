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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
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Интерпол не станет рассматривать запрос Ирана на розыск Трампа
Внутренние правила Интерпола не позволяют международной организации рассмотреть запрос судебных властей Ирана на розыск президента США Дональда Трампа и других... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:38
конфликт сша и ирана
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касем сулеймани
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иран
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353
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гибель иранского генерала касема сулеймани, касем сулеймани, дональд трамп, интерпол, иран, сша, в мире

Интерпол не станет рассматривать запрос Ирана на розыск Трампа

16:36 29.06.2020 (обновлено: 16:38 29.06.2020)
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© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Внутренние правила Интерпола не позволяют международной организации рассмотреть запрос судебных властей Ирана на розыск президента США Дональда Трампа и других возможных причастных к убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщили РИА Новости в штаб-квартире организации в Лионе.
Ранее сообщалось, что судебные власти Ирана требуют от Интерпола объявить в международный розыск более 30 человек, "участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран", в том числе Трамп.
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"В соответствии со статьей 3 конституции Интерпола, "организации строго запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера". Поэтому когда и если такие запросы будут направлены в генеральный секретариат, в соответствии с положениями нашей конституции и правилами, Интерпол не будет рассматривать запросы такого рода", - отметил собеседник агентства.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампИнтерполИранСШАВ мире
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