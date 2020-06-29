Интерпол не станет рассматривать запрос Ирана на розыск Трампа

ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Внутренние правила Интерпола не позволяют международной организации рассмотреть запрос судебных властей Ирана на розыск президента США Дональда Трампа и других возможных причастных к убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщили РИА Новости в штаб-квартире организации в Лионе.
Ранее сообщалось, что судебные власти Ирана требуют от Интерпола объявить в международный розыск более 30 человек, "участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран", в том числе Трамп.
"В соответствии со статьей 3 конституции Интерпола, "организации строго запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера". Поэтому когда и если такие запросы будут направлены в генеральный секретариат, в соответствии с положениями нашей конституции и правилами, Интерпол не будет рассматривать запросы такого рода", - отметил собеседник агентства.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.