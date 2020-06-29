Иран потребовал от Интерпола поймать Трампа за убийство Сулеймани

ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Судебные власти Судебные власти Ирана требуют от Интерпола внести в международный розыск президента США Дональда Трампа за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, передает агентство Mehr.

"Удалось идентифицировать 36 человек, участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран", - цитирует агентство слова прокурора Тегерана Али Мехра.

По его словам, судебными органами было принято постановление об их привлечении к ответственности и объявлении красного статуса через Интерпол, который предполагает, что силы правопорядка по всему миру будут содействовать поиску и поимке запрашиваемого подозреваемого.

Он заявил, что эти лица обвиняется в "убийстве" и "терроризме", добавив: "Во главе списке президент США Дональд Трамп".