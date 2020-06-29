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Иран потребовал от Интерпола поймать Трампа за убийство Сулеймани
Судебные власти Ирана требуют от Интерпола внести в международный розыск президента США Дональда Трампа за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:17
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интерпол
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353
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дональд трамп, министерство обороны сша, интерпол, иран, сша, в мире

Иран потребовал от Интерпола поймать Трампа за убийство Сулеймани

13:17 29.06.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Судебные власти Ирана требуют от Интерпола внести в международный розыск президента США Дональда Трампа за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, передает агентство Mehr.
"Удалось идентифицировать 36 человек, участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран", - цитирует агентство слова прокурора Тегерана Али Мехра.
Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке
18 марта, 15:31Сказано в эфире
Возможен любой сценарий. Чем еще ответит Иран США за смерть Сулеймани?Тегеран заявил, что ответ Вашингтону на гибель генерала Сулеймани не закончен. В эфире радио Sputnik эксперты предположили, как может развиваться ситуация.
По его словам, судебными органами было принято постановление об их привлечении к ответственности и объявлении красного статуса через Интерпол, который предполагает, что силы правопорядка по всему миру будут содействовать поиску и поимке запрашиваемого подозреваемого.
Он заявил, что эти лица обвиняется в "убийстве" и "терроризме", добавив: "Во главе списке президент США Дональд Трамп".
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
Здание Капитолия в Вашингтоне
14 февраля, 20:06
В конгрессе раскритиковали решение Трампа о ликвидации Сулеймани
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Дональд ТрампМинистерство обороны СШАИнтерполИранСШАВ мире
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