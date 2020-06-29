https://ria.ru/20200629/1573638021.html
Песков рассказал о планах Путина провести серию военных совещаний
Планы провести серию совещаний по военной тематике под председательством президента России Владимира Путина сохраняются, точные сроки пока не определены, заявил РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:34
2020-06-29T16:39
сергей шойгу
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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https://ria.ru/20200629/1573631962.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность