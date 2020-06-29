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Песков рассказал о планах Путина провести серию военных совещаний
Планы провести серию совещаний по военной тематике под председательством президента России Владимира Путина сохраняются, точные сроки пока не определены, заявил РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:39
сергей шойгу
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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сергей шойгу, россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность

Песков рассказал о планах Путина провести серию военных совещаний

16:34 29.06.2020 (обновлено: 16:39 29.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Планы провести серию совещаний по военной тематике под председательством президента России Владимира Путина сохраняются, точные сроки пока не определены, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Планы сохраняются. Точные сроки пока не определены", - сказал он.
Ранее Песков говорил, что военные совещания с участием Путина планируются летом, но конкретные сроки будут уточняться с учетом эпидемиологической обстановки. В конце мая в ходе министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе общения с главой государства сообщил, что министерство приступило к подготовке сочинских совещаний по военно-промышленному комплексу, новому вооружению и по передаче и внедрению в войска.
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