В Марий Эл продлили режим повышенной готовности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Глава Марий Эл Глава Марий Эл Александр Евстифеев продлил режим повышенной готовности в республике до 17 июля, сообщает пресс-служба главы региона.

Соответствующие изменения Евстифеев внес в понедельник в свой указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ( COVID-19 )".

"Согласно документу, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки введенный на территории региона режим повышенной готовности продлевается до 17 июля включительно. В связи с этим в республике по-прежнему не допускается проведение публичных, спортивных, зрелищных, досуговых, выставочных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это ограничение не распространяется на правоотношения, связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов, в том числе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, мероприятий по выдвижению кандидатов и последующему сбору подписей в их поддержку, за исключением агитационных мероприятий с очным присутствием граждан.

Ранее сообщалось, что Марий Эл с 27 июня перешла на второй этап снятия ограничений. Для покупателей стали доступны магазины с площадью торгового зала до 800 квадратных метров. Также ослабления коснулись работы ряда организаций, оказывающих стоматологические услуги детям, а также спортзалов и фитнес-центров.

Всего в Марий Эл зарегистрировано 2930 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, умерли 23 человека.