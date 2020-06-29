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В Марий Эл продлили режим повышенной готовности
Глава Марий Эл Александр Евстифеев продлил режим повышенной готовности в республике до 17 июля, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:21
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РИА Новости
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353
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В Марий Эл продлили режим повышенной готовности

16:21 29.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлава Республики Марий Эл Александр Евстифеев
Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев продлил режим повышенной готовности в республике до 17 июля, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующие изменения Евстифеев внес в понедельник в свой указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
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"Согласно документу, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки введенный на территории региона режим повышенной готовности продлевается до 17 июля включительно. В связи с этим в республике по-прежнему не допускается проведение публичных, спортивных, зрелищных, досуговых, выставочных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что это ограничение не распространяется на правоотношения, связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов, в том числе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, мероприятий по выдвижению кандидатов и последующему сбору подписей в их поддержку, за исключением агитационных мероприятий с очным присутствием граждан.
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Ранее сообщалось, что Марий Эл с 27 июня перешла на второй этап снятия ограничений. Для покупателей стали доступны магазины с площадью торгового зала до 800 квадратных метров. Также ослабления коснулись работы ряда организаций, оказывающих стоматологические услуги детям, а также спортзалов и фитнес-центров.
Всего в Марий Эл зарегистрировано 2930 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, умерли 23 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЕвстифеевКоронавирусыРеспублика Марий ЭлОбщество
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